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場邊人語／大家看好 楓葉志豪

彭廣揚

位在印第安納州的普度大學，1月30日日成為美國大學校際頂級男子籃球例行賽季開賽以來，第1支球隊獲得62張全部選票，成為美聯社大學男籃排行榜（AP Top 25 Men’s College Basketball Poll）榜首。

這份排行榜的前10名球隊依次為：田納西大學、休士頓大學、阿拉巴馬大學、亞里桑納大學、維吉尼亞大學、坎薩斯州立大學、坎薩斯大學、洛杉磯加州大學和德州大學。

普度大學本球季自2022年11月2日開賽連續14場高唱凱歌，2023年1月2日晚間在主場以64比65向新澤西州羅格斯大學稱臣，首次嘗到敗果。目前戰績22勝1負，勝率達到95.7%，已經連續9場告捷，對抗聯會內部球隊戰績11勝1負，勝率有91.7%；7次客場出戰全贏，4次在中立場地出賽也凱旋而歸。

普度大學的當家中鋒是身高7呎4吋的周志豪（Zachary Edey）；生於加拿大安大略省多倫多的他是擁有華人血統的加拿大國家青年代表隊好手。

1月29日在主場對抗密西根州立大學以77比61取勝的比賽中，周志豪上場32分鐘得到38分，他和隊友後衛詹肯斯（Davin Jenkins Jr.）上半場得分總和比對手全隊還多。周志豪全場24次投籃15次命中，沒有三分球出手；12次罰球8次破網，搶得13個籃板球3次助攻1次火鍋3次抄截，創下對抗密西根州立大學的新高紀錄，也是全場個人投籃得分和籃板球最佳紀錄。

13天之前，在1月16日客場對抗密西根州立大學以64比63險勝的比賽中，周志豪上場36分鐘得到32分，26次投籃13次命中，沒有三分球出手；7次罰球6次破網，搶得17個籃板球2次火鍋。

密西根州立大學男子籃球隊總教練伊索（Tom Izzo）是已經入列名人堂的資深教練，他的心底話是面對兩場比賽有一位累積得到70分的高手，「我只能說不要為難球員，向教練問責可以」。

周志豪目前在21場賽事總過得到465分，場均22.1分，在全國排行榜高居第3。

周志豪在過去兩個球季越戰越勇，65次出賽有35次先發，2020年到2022年球季累積473次投籃299次命中，命中率達到63.2%；265次罰球178次破網命中率67.2%，搶得409個籃板球54次助攻76次火鍋13次抄截。

密西根州 加拿大 新澤西州

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