位在印第安納州的普度大學，1月30日日成為美國大學校際頂級男子籃球例行賽季開賽以來，第1支球隊獲得62張全部選票，成為美聯社大學男籃排行榜（AP Top 25 Men’s College Basketball Poll）榜首。

這份排行榜的前10名球隊依次為：田納西大學、休士頓大學、阿拉巴馬大學、亞里桑納大學、維吉尼亞大學、坎薩斯州立大學、坎薩斯大學、洛杉磯加州大學和德州大學。

普度大學本球季自2022年11月2日開賽連續14場高唱凱歌，2023年1月2日晚間在主場以64比65向新澤西州 羅格斯大學稱臣，首次嘗到敗果。目前戰績22勝1負，勝率達到95.7%，已經連續9場告捷，對抗聯會內部球隊戰績11勝1負，勝率有91.7%；7次客場出戰全贏，4次在中立場地出賽也凱旋而歸。

普度大學的當家中鋒是身高7呎4吋的周志豪（Zachary Edey）；生於加拿大 安大略省多倫多的他是擁有華人血統的加拿大國家青年代表隊好手。

1月29日在主場對抗密西根州 立大學以77比61取勝的比賽中，周志豪上場32分鐘得到38分，他和隊友後衛詹肯斯（Davin Jenkins Jr.）上半場得分總和比對手全隊還多。周志豪全場24次投籃15次命中，沒有三分球出手；12次罰球8次破網，搶得13個籃板球3次助攻1次火鍋3次抄截，創下對抗密西根州立大學的新高紀錄，也是全場個人投籃得分和籃板球最佳紀錄。

13天之前，在1月16日客場對抗密西根州立大學以64比63險勝的比賽中，周志豪上場36分鐘得到32分，26次投籃13次命中，沒有三分球出手；7次罰球6次破網，搶得17個籃板球2次火鍋。

密西根州立大學男子籃球隊總教練伊索（Tom Izzo）是已經入列名人堂的資深教練，他的心底話是面對兩場比賽有一位累積得到70分的高手，「我只能說不要為難球員，向教練問責可以」。

周志豪目前在21場賽事總過得到465分，場均22.1分，在全國排行榜高居第3。

周志豪在過去兩個球季越戰越勇，65次出賽有35次先發，2020年到2022年球季累積473次投籃299次命中，命中率達到63.2%；265次罰球178次破網命中率67.2%，搶得409個籃板球54次助攻76次火鍋13次抄截。