場邊人語／固若金山 牛仔闌珊

雙方比賽在第3節結束時還是以9比9不分高下，然而地主球隊在第4節以2碼衝鋒達陣，再於終場前3分鐘4秒以一記28碼腳踢得分，終於以19比12勝出。

美國職業美式足球大聯盟（NFL）季後賽 第2階段進行的第4場賽事，是由國聯第2種子舊金山 49人隊在北加州 李維球場（Levi’s Stadium）迎戰國聯第5種子達拉斯牛仔隊。牛仔隊例行賽戰績是12勝5負，49人隊則是13勝4負，自從2022年10月30日到2023年1月8日在例行賽連勝10場，到1月23日為止擁有12連勝紀錄。

舊金山49人隊是由現年23歲、身高6呎1吋的波迪（Brock Richard Purdy）領銜。達拉斯牛仔隊則是由現年29歲、身高6呎2吋的普瑞斯考特（Rayne Dakota Prescott）領銜。

1月22日下午，舊金山49人隊在晴朗天氣下，把握戶外溫度華氏59度的良好條件，在加州聖塔克拉拉主場迎戰興致沖沖而來的達拉斯牛仔隊。49人隊上半場就以9比6超前，終場以7分差高奏凱歌；這場比賽有7萬1888名球迷入場，上座率100%。

49人隊成軍77個球季，歷年季後賽戰績37勝23負，曾經7次有機會爭奪超級盃，5次奪標而歸。最近連續2個球季晉級季後賽；2021年的季後賽外卡階段以23比17取勝達拉斯牛仔隊，在第2回合以13比10險勝綠灣包裝工隊，可惜以17比20輸給洛杉磯公羊隊，失去贏得超級杯的機會。

49人隊全場控球時間有32分鐘53秒，而牛仔隊握有控球權有27分鐘7秒，49人隊有1次失誤，牛仔隊則有2次失誤過。49人隊累積傳接距離312碼，牛仔隊傳接推進282碼；前者衝鋒推進113碼後者則有76碼，49人隊判罰3次損失30碼牛仔隊判罰7次損失50碼。

這是49人隊替補力四分衛波迪在職業生涯季後賽第2次先發出賽，也是第2次滿載而歸。

波迪當天登場累積傳球29次給5名隊友有19次成功，沒有傳接達陣，累積推進214碼，成功率為65.52%，最遠傳接距離31碼，沒有遭到攔截還有2次遭到擒殺損失15碼，還有3次自己持球衝鋒累進8碼，以及掩護4名隊友衝鋒11次累進105碼1次衝鋒達陣。

牛仔隊當天由主力四分衛普瑞斯考特先發登場，這是他在職業生涯季後賽第6次先發出賽，其中4次失意而歸。

普瑞斯考特當天發生關鍵性判斷錯誤，累積傳球37次給8名隊友有23次成功，1次傳接達陣，累積推進206碼，成功率有62.16%，最遠傳接距離46碼，2次遭到攔截和1次遭到擒殺，還有ˋ次自己持球衝鋒累進22碼，以及掩護3名隊友衝鋒18次累進54碼。