場邊人語／巨人客場 攻勢流暢

主場在新澤西州 的紐約巨人隊，在美國職業美式足球大聯盟（NFL ）季後賽 外卡階段（Super Wild Card Weekend），憑藉零失誤和累進431碼和4節得分，驗證有備而來的真諦。

稍早，另外一支代表紐約的水牛城比爾隊也以34比31險勝邁阿密海豚隊。

巨人隊最近一次在季後賽外卡階段現身，還是在2017年1月8日於客場，以13比38向綠灣包裝工隊稱臣。

維京人隊在例行賽有11次結局和1次進攻權有關，然而進入季後賽此種形勢逆轉。

1月15日下午4時30分起，NFL國聯第3種子明尼蘇達維京人隊在主場美利堅銀行球場（U.S. Bank Stadium）迎戰國聯第6種子紐約巨人隊。維京人隊例行賽戰績是13勝4負，巨人隊則是9勝7負1和。巨人隊全場控球時間有33分鐘36秒，而維京人隊長控球權有26分鐘24秒，雙方都沒有失誤，巨人隊累積傳接距離289碼，維京人隊傳接推進271碼；前者衝鋒推進142碼後者則有61碼，巨人隊判罰5次損失45碼維京人隊判罰3次損失12碼。

巨人隊主戰的6呎5吋四分衛瓊斯（Daniel Stephen Jones III）現年25歲，在職業生涯季後賽首次出賽就凱旋而歸。

瓊斯自2019年9月8日開始在大聯盟征戰，4個例行賽季中，曾經親自領教過四分衛的巨人們風采；包括小曼寧（Elisha Nelson Manning）、布雷迪（Thomas Edward Patrick Brady Jr.）、羅傑斯（Aaron Charles Rodgers）和布里斯（Drew Christopher Brees）等人。雖然這場比賽僅僅是他第1次在季後賽亮相，可以看得出來他的進步。

瓊斯當天先發登場，累積傳球35次給6名隊友有24次成功，2次傳接達陣，累積推進301碼，成功率為68.57%，最遠傳接距離47碼，沒有遭到攔截有3次遭到擒殺損失12碼，還有17次自己持球衝鋒累進78碼，以及掩護3名隊友衝鋒13次累進64碼2次衝鋒達陣。

維京人隊當天由現年34歲的卡珍斯（Kirk Daniel Cousins）先發登場，累積傳球39次給9名隊友有31次成功，2次傳接達陣，累積推進273碼，成功率為79.49%，最遠傳接距離28碼，沒有遭到攔截也沒有遭到擒殺損失碼數，還有1次自己持球衝鋒累進1碼，以及掩護1名隊友衝鋒15次累進60碼1次衝鋒達陣。

卡珍斯曾經代表華盛頓紅人隊參加過2場季後賽，這是他代表維京人隊後個人第3場季後賽，也是第3次先發。