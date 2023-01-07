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場邊人語／連輸五場 沒戲可唱

彭廣揚

紐約噴射機隊自從2022年12月4日以來，已經5場比賽連續失利，苦吞例行賽季第9場敗仗，並且和季後賽終於揮手告別。

噴射機隊屬於美國職業美式足球大聯盟  (NFL) 美國聯會東區小組，目前以戰績7勝9負敬陪末座。該隊預定於1月8日下午1時起，在位於佛羅里達州邁阿密的硬石球場 (Hard Rock Stadium)  ，挑戰已經8勝8負的邁阿密海豚隊。

噴射機隊在大聯盟參賽已經有53個球季，累積作戰紀錄421勝536負8和，有1次榮獲過超級盃。該隊於2022年9月11日起展開賽程之後，到11月6日之間，在9個星期的賽程擁有6勝3負的成績，算得上是好的開始。球隊最近一次有如此好勢頭，還是在2010年9月13日到11月7日之間，寫下6勝2負的戰績。

2022年的感恩節前，也就是11月20日開始，一直到2023年1月1日之間，噴射機隊在7周的賽程之中6次丟盔棄甲，戰績由6勝4敗滑落到7勝9負。

噴射機隊在確認晉級無望之後，教練團進行了初步檢討，認為現年23歲的四分衛威爾森  (Zachary Kapono Wilson)  仍然是嫩苗，還沒有做好擔大任的心理和技巧準備。

噴射機隊最近一次現身季後賽，還是在2010年球季；90後的威爾森，在猶他州出生，是楊百翰大學校友，身高6呎3吋，2021年參加選秀是在第1輪第2順位被噴射機隊看中。他在這個例行賽季累積傳球37次其中242次成功，132次傳接達陣，累積推進1688碼，成功率為54.5%，最遠傳接距離79碼，有7次遭到攔截有23次遭到擒殺損失175碼，還有28次自己持球衝鋒累進102碼。他在球季已經9次先發出賽，至少有18次試圖傳球過9次成功，單場至少有過累進77碼，有5場賽事都沒有過傳球達陣。

噴射機隊的教練團是否對於球隊虎頭蛇尾的表現想要甩鍋？無論如何，威爾森沒有經過足夠培訓，以及本身缺乏場面經驗確是事實。以綠灣包裝工隊現年39歲的資深四分衛羅傑斯  (Aaron Charles Rodgers)  為例，他在23歲的時候只代表球隊出場2次，累積傳球15次其中6次成功，累積推進46碼，成功率為40%，最遠傳接距離16碼，沒有遭到攔截有3次遭到擒殺損失碼數。

再以辛辛那提猛虎隊現年26歲的四分衛波洛  (Joseph Lee以辛辛那提猛虎隊現年26歲的四分衛波洛 (Joseph Lee Burrow)  為例，他在24歲的時候只代表球隊先發出場10次，累積傳球404次其中264次成功，13次傳接達陣，累積推進2688碼，成功率為65.3%，最遠傳接距離67碼，有5次遭到攔截有32次遭到擒殺損失231碼。

威爾森摸象過河，難怪噴射機隊插翅難飛。

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