場邊人語／選秀殿後 首場獨厚

今天下午在北加州 ，賽事主角竟然是有「不相關先生 」之稱、現年22歲的49人隊替補四分衛波迪（Brock Purdy）；他如願完成職業生涯首場先發任務，率領球隊以35：7大勝，拿到球季第9勝。

現年45歲的坦帕灣海盜隊四分衛布雷迪（Thomas Edward Patrick Brady Jr.）只在第4節結束前2分48秒有1次8碼傳球接應達陣，勉強打破海盜隊遭到完封局面，為球隊在例行賽14周賽程苦吞第7場失利，但仍以勝率46.2%暫時在NFL國聯南區小組居首，領先北卡羅萊納黑豹隊，亞特蘭大 隼鷹隊和紐奧良聖徒隊。

海盜隊當天重犯得不到分的惡習；該隊在10月23日於客場曾經以3：21輸給黑豹隊。

海盜隊本季賽程尙有4場，陸續對抗辛辛那提猛虎隊、亞里桑納紅雀隊、卡羅萊納黑豹隊和亞特蘭大隼鷹隊。如果球迷的期望值混和球賽臨場變化，海盜隊仍然有開低走高可能，晉級季後賽 並非空談。

海盜隊於12月11日下午4時25分起，在位於加州聖塔克拉拉的李維球場（Levi’s Stadium）挑戰自從10月30日以來已經6場連勝的49人隊；這次日戰吸引7萬1725名球迷進場，上座率達到100%。由於布雷迪來自北加州，當天他還自掏腰包招待百名鄉親好友到場觀戰。

49人隊屬於NFL國聯西區小組，和海盜隊最近一次交手是於2019年9月8日於佛羅里達州，海盜隊當時以17：31見負。雙方自1977年10月30日以來，歷年在例行賽和季後賽總共交戰26次，1次在季後賽，其中49人隊戰績是19次告捷7次敗北，累積得到592分，海盜隊歷年來累積得到411分。

布雷迪在這場比賽全場傳球55次給10名隊友34次成功，累積推進253碼，成功率為61.82%，最遠傳接距離32碼，有2次遭到攔截沒有遭到擒殺，還有2次自己持球衝鋒，以及掩護2名隊友衝鋒17次推進69碼。他在球季已經連續13次出賽，是大聯盟表現最傑出者，單場至少都有27次試圖傳球，並且至少有18次以上接應成功，每場至少累進190碼，只有1場沒有傳接達陣。此外，他在本球季已經傳球579次有381次成功，是大聯盟表現最傑出者，還有累積推進3585碼。他在上個球季曾經傳球719次有485次成功，累積推進5316碼。

49人隊的替補四分衛波迪，1999年12月27日出生，身高6呎1吋，是愛阿華州立大學校友。當年選秀是在第7輪262順位被看中。他在這場比賽只傳球21次給8名隊友16次成功，2次傳接達陣，累積推進185碼，成功率為76.19%，最遠傳接距離32碼，沒有遭到攔截也沒有遭到擒殺，還有2次自己持球衝鋒累進3碼，以及掩護5名隊友衝鋒34次推進206碼3次衝鋒達陣。他在球季已經5次出賽，單場2次都沒有試圖傳球過，單場有過累進210碼，有2場有過達陣。