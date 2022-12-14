我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：遭馬斯克批評 推特前主管被迫逃離灣區住家

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變總統

場邊人語／選秀殿後 首場獨厚

彭廣揚

今天下午在北加州，賽事主角竟然是有「不相關先生 」之稱、現年22歲的49人隊替補四分衛波迪（Brock Purdy）；他如願完成職業生涯首場先發任務，率領球隊以35：7大勝，拿到球季第9勝。

現年45歲的坦帕灣海盜隊四分衛布雷迪（Thomas Edward Patrick Brady Jr.）只在第4節結束前2分48秒有1次8碼傳球接應達陣，勉強打破海盜隊遭到完封局面，為球隊在例行賽14周賽程苦吞第7場失利，但仍以勝率46.2%暫時在NFL國聯南區小組居首，領先北卡羅萊納黑豹隊，亞特蘭大隼鷹隊和紐奧良聖徒隊。

海盜隊當天重犯得不到分的惡習；該隊在10月23日於客場曾經以3：21輸給黑豹隊。

海盜隊本季賽程尙有4場，陸續對抗辛辛那提猛虎隊、亞里桑納紅雀隊、卡羅萊納黑豹隊和亞特蘭大隼鷹隊。如果球迷的期望值混和球賽臨場變化，海盜隊仍然有開低走高可能，晉級季後賽並非空談。

海盜隊於12月11日下午4時25分起，在位於加州聖塔克拉拉的李維球場（Levi’s Stadium）挑戰自從10月30日以來已經6場連勝的49人隊；這次日戰吸引7萬1725名球迷進場，上座率達到100%。由於布雷迪來自北加州，當天他還自掏腰包招待百名鄉親好友到場觀戰。

49人隊屬於NFL國聯西區小組，和海盜隊最近一次交手是於2019年9月8日於佛羅里達州，海盜隊當時以17：31見負。雙方自1977年10月30日以來，歷年在例行賽和季後賽總共交戰26次，1次在季後賽，其中49人隊戰績是19次告捷7次敗北，累積得到592分，海盜隊歷年來累積得到411分。

布雷迪在這場比賽全場傳球55次給10名隊友34次成功，累積推進253碼，成功率為61.82%，最遠傳接距離32碼，有2次遭到攔截沒有遭到擒殺，還有2次自己持球衝鋒，以及掩護2名隊友衝鋒17次推進69碼。他在球季已經連續13次出賽，是大聯盟表現最傑出者，單場至少都有27次試圖傳球，並且至少有18次以上接應成功，每場至少累進190碼，只有1場沒有傳接達陣。此外，他在本球季已經傳球579次有381次成功，是大聯盟表現最傑出者，還有累積推進3585碼。他在上個球季曾經傳球719次有485次成功，累積推進5316碼。

49人隊的替補四分衛波迪，1999年12月27日出生，身高6呎1吋，是愛阿華州立大學校友。當年選秀是在第7輪262順位被看中。他在這場比賽只傳球21次給8名隊友16次成功，2次傳接達陣，累積推進185碼，成功率為76.19%，最遠傳接距離32碼，沒有遭到攔截也沒有遭到擒殺，還有2次自己持球衝鋒累進3碼，以及掩護5名隊友衝鋒34次推進206碼3次衝鋒達陣。他在球季已經5次出賽，單場2次都沒有試圖傳球過，單場有過累進210碼，有2場有過達陣。

加州 季後賽 亞特蘭大

上一則

世足賽／梅西不只自己強 世界盃8次助攻都傳給不同人

下一則

NBA／三節轟11三分球 里拉德寫個人新高

延伸閱讀

49人兩四分衛傷退 替補小將發威 本周對陣名將布雷迪

49人兩四分衛傷退 替補小將發威 本周對陣名將布雷迪
場邊人語／海盜快手 聖徒失守

場邊人語／海盜快手 聖徒失守
FTX破產危機延燒 布雷迪、大坂直美等體壇明星挨告

FTX破產危機延燒 布雷迪、大坂直美等體壇明星挨告
場邊人語／兩種足球 一樣追求

場邊人語／兩種足球 一樣追求

熱門新聞

梅西在與荷蘭之戰賽後針對主審發表評論。（新華社）

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

2022-12-10 21:42
艾瓦雷茲（Julian Alvarez）近射破網，阿根廷2:0領先。（擷自Fox Soccer推特）

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

2022-12-13 15:58
卡達世足原本規畫的豪華浮動酒店變成「尿尿郵輪」。（美聯社）

世足賽／豪華浮動酒店成「尿尿郵輪」英格蘭大嫂團被氣跑

2022-12-07 01:14

世足賽╱克羅埃西亞PK淘汰巴西 率先晉4強

2022-12-09 12:56
圖為世足賽開幕式展示的大力神盃大型複製品。（Getty Images）

世足賽／4強、季軍、冠軍戰賽程表一次看

2022-12-13 14:00
連續兩屆準確預測世足賽冠軍的經濟學家克雷門表示，本屆卡達世足賽將由足壇巨星梅西（見圖）領軍的阿根廷隊奪下冠軍。 （路透）

連中兩屆冠軍模型預測：世足決賽英阿大戰 奪冠的是...

2022-12-10 06:46

超人氣

更多 >
這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙

這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙
家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀

家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀
強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加

強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加
世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽
速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘

速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘