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場邊人語／海盜快手 聖徒失守

彭廣揚

好戲在終場之前3分鐘。

現年45歲的坦帕灣海盜隊四分衛布雷迪（Tom Brady）第4節連續演出2次傳球接應達陣，以17：16逆轉取勝紐奧良聖徒隊，為球隊在例行賽季13周賽程贏得第6場勝利，以勝率50%暫時在NFL國聯南區小組居首，以及聯會16支球隊之中名列第8。

這是海盜隊從11月6日以來，4個星期之內第3次在主場凱旋。

這也是布雷迪職業生涯第44次在比賽第4節逆轉得勝；他的救場能力和結果從此在大聯盟領跑。

海盜隊於12月5日晚間8時15分起在位於佛羅里達州坦帕的詹姆斯球場（Raymond James Stadium）迎戰自從11月7日以來已經3場失利的聖徒隊；這次夜戰吸引6萬8709名球迷進場，上座率達到100%。

兩隊都屬於NFL國聯南區小組，彼此最近一次交手是於2022年9月18日於路易斯安納州，海盜隊當時以20：10取勝；在上半場沒有建樹，第4節攻下17分。

雙方自1977年12月11日以來，歷年在例行賽和季後賽總共交戰63次，1次在季後賽，其中聖徒隊戰績是39次告捷24次敗北，累積得到1444分，海盜隊歷年來累積得到1188分。

布雷迪在這場比賽終場前兩次扮演空中傳球快手，有2次關鍵性質的傳球達陣，全場傳球54次給9名隊友36次成功，累積推進281碼，成功率為66.67%，有1次遭到攔截還有1次遭到擒殺損失7碼，還有1次自己持球衝鋒，以及掩護2名隊友衝鋒19次推進77碼。他在球季已經連續12場出賽，單場至少都有29次試圖傳球，並且至少有18次以上接應成功，每場至少累進190碼。

此外，他在本球季已經傳球524次有347次成功，累積推進3332碼，是大聯盟表現最傑出者。他上個球季曾經傳球719次有485次成功，累積推進5316碼。

海盜隊現年23歲、身高6呎5吋的端鋒奧頓（Cade Otton）全場有10次成為接應目標，6次傳接成功推進28碼，還有1次達陣，最遠接應距離10碼。這次接應成功，也終止海盜隊一項令人難堪紀錄，就是自2019年11月17以來，海盜隊連續在主場出戰聖徒隊有12節比賽都未曾得分。

此外，現年也是23歲的跑鋒懷特（Rachaad White）全場有8次成為接應目標，6次傳接成功推進41碼，還有1次達陣，最遠接應距離12碼。

布雷迪和兩名新鮮人，在終場前3分鐘和3秒鐘一再合作得分，其眼明手快功夫不愧為傳奇人物。

季後賽 NFL 路易斯安納州

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