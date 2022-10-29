場邊人語／逆轉烏鴉 海盜驚訝

來自佛羅里達州 的坦帕灣海盜隊虎頭蛇尾，苦吞3連敗，本季戰績3勝5負。

巴爾迪摩烏鴉隊於10月27日晚間在位於佛羅里達州坦帕的詹姆斯球場（Raymond James Stadium）挑戰海盜隊，吸引6萬8912名球迷進場，上座率達到100%。這是烏鴉隊在例行賽季第1次2連勝，也是海盜隊本季第5次落敗，海盜隊開季2連勝。

海盜隊屬於NFL國聯南區小組，烏鴉隊則屬於美聯北區小組。

現年45歲的海盜隊當家四分衛布雷迪（Thomas Edward Patrick Brady）全場差一點又沒有傳球接應達陣過，導致球隊以22：27慘遭烏鴉隊反敗為勝，團隊在例行賽季8周賽程最近6次出賽已經累積苦吞5場敗仗。

布雷迪曾經7次獲得超級盃 ，全場傳球44次給10名隊友26次成功，累積推進325碼，成功率為59.1%，最遠傳球距離44碼，沒有遭到攔截有1次傳球達陣，有3次遭到擒殺損失20碼，還有1次自己持球衝鋒累積推進1碼，以及掩護3名隊友衝鋒14次推進43碼。他已經連續8次先發出賽，單場至少都有27次試圖傳球，並且至少有18次以上接應成功，每場至少累進190碼。

布雷迪不擅長發動持球衝鋒，以致團隊在全場累積衝鋒距離只有15次44碼，而對方卻嘗試33次突破231碼。

雙方自2001年10月29日以來歷年在例行賽和季後賽 總共交戰7次，烏鴉隊戰績是5勝2敗，累積得到149分，海盜隊歷年來累積得到108分。兩隊最近一次接戰是2018年12月16日在馬里蘭州，海盜隊以12：20敗北。其實在今晚對陣之前，烏鴉隊已經連續4次技壓海盜隊。

相較之下，25歲的烏鴉隊主力四分衛傑克森（Lamar Demeatrice Jackson Jr.）全場有2次傳球接應達陣，傳球38次給7名隊友27次成功，累積推進238碼，成功率為71.1%，最遠傳球距離22碼，沒有遭到攔截但是有3次遭到擒殺損失16碼，還有掩護4名隊友衝鋒24次推進188碼1次得分。他已經連續8場出賽，單場至少都有16次試圖傳球，並且至少有9次以上接應成功，每場至少累進120碼。

烏鴉隊首節率先腳踢得分，主隊隨後踢門和傳接完成，以10：3領先，烏鴉隊於第3節依靠2次傳接達陣得到14分，第4節又運用15碼衝鋒和30碼處攻門得到10分，終場凱旋而歸。