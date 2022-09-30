場邊人語／期末考試 看誰合適

紐約大都會 隊在戰績取得97勝57敗後，連續對兩名先發投手進行再測試，以便仔細研判如何調度他們在季後賽 登板。

效力於MLB紐約大都會隊的35歲委內瑞拉籍右投卡拉斯科（Carlos Luis Carrasco），於9月27日晚間於紐約市皇后區法拉盛地段的花旗主場（Citi Field）迎戰來自佛羅里達州的邁阿密馬林魚隊，結果只撐了3局就被擊出6支安打1支全壘打。

本季已經取得12次勝投的30歲右投沃克（Taijuan Emmanuel Walker），則是於28日晚間於主場同樣先發出場迎戰馬林魚隊，結果以95球數面對23人次打者，遭擊出6支安打1支全壘打責失3分，無關勝負。

如何針對季後賽每個階段和對手的賽程，發揮卡拉斯科和沃克的戰力優點，是大都會隊超前部署的原因。球隊目前構思季後先發由4人輪值，前兩名壓陣的投手是34歲的右投狄葛朗（Jacob Anthony deGrom）和38歲的右投薛則（Maxwell Martin Scherzer）。狄葛朗和薛則都是製造三振出局的高手，同樣多次擁有MLB名列前茅的單場三振紀錄。三振是職業棒球季後賽最簡單的勝利方程式，也意味著只要投手群五指關難過的話，已在成功路上走了大半。

卡拉斯科於2009年9月1日在大聯盟亮相，在13個職業球季之中從未當選過全明星，他本季出賽28場主投148局，目前戰績15勝7敗，遭擊出156支安打16支全壘打，失掉69分和65分責失，送出149次三振和40次四壞球保送，有8次觸身球5次暴投，場均防禦率3.95。穩定性不足，是教練團對他最不放心之處。他在職棒生涯出賽過282場比賽、235次先發，主投1444局，戰績104勝85敗，遭擊出1380支安打173支全壘打，失掉655分和621分責失，送出1504次三振和379次四壞球保送，有45次觸身球52次暴投2次投手犯規，場均防禦率3.87。

卡拉斯科有過3次季後賽先發敗北的經驗，分別於2017年、2018年和2020年代表克里夫蘭印地安人隊兩次出賽紐約洋基隊，另一次是休士頓太空人 隊，面對58名打者遭擊出11支安打1支全壘打，失掉6分都是責失，送出16次三振和7次四壞球保送，場均防禦率3.86。

沃克職涯則是出賽過166場比賽893.2局，戰績54勝50敗，遭擊出813支安打121支全壘打，失掉437分有388分責失，送出796次三振和284次四壞球保送12次故意保送，有43次觸身球23次暴投4次投手犯規，場均防禦率3.91。

沃克有過1次慘痛的季後賽先發經驗，於2017年10月6日代表亞里桑納響尾蛇隊出賽洛杉磯道奇隊，面對9名打者遭擊出4支安打1支全壘打，失掉4分全是責失，送出3次三振和2次四壞球保送，場均防禦率36.00。

期末考試，看誰合適。