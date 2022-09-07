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場邊人語／美足球季 開始競技

彭廣揚

總是在中秋，美式足球登場。

美國職業美式足球大聯盟（NFL）例行賽季17場賽程，由水牛城比爾隊和洛杉磯公羊隊率先於9月8日傍晚在南加州社會金融球場（SoFi Stadium）交鋒揭開序幕。公羊隊於2月13日才以23：20擊敗辛辛那提猛虎隊勇奪56屆超級盃。

公羊隊由34歲的四分衛史塔福德（John Matthew Stafford）領銜；比爾隊則由26歲的四分衛艾倫（Joshua Patrick Allen）主攻。

這是NFL歷年以來首次選擇加州洛杉磯作為公羊隊暨大聯盟開季賽事（Kickoff Opener）場地。

公羊隊的36歲總教練麥克維（Sean McVay）應聘出任現職後的5個例行賽季，每個賽季都拿到開門紅，場均得到32.6分，先後擊敗印地安納亞波里斯小馬隊、奧克蘭突擊者隊、卡羅萊納黑豹隊、達拉斯牛仔隊和芝加哥熊隊，創下NFL國聯紀錄。

整個大聯盟開幕賽的常勝紀錄則是由坎薩斯酋長隊保持；該隊在64歲總教練雷德（Andy Walter Reid）統領下，已經連續7次拿下開門紅。新英格蘭愛國者隊在70歲總教練比利契克（William Stephen Belichick）指導之下，球季伊始首役戰績18勝9敗，是現役總教練成績最佳者。

NFL 32支球隊之中有5隊總教練於本季首次亮相；分別是現年52歲、代表芝加哥熊隊的艾博福路思（Matt Eberflus）；現年42歲、代表丹佛野馬隊的哈克特（Nathaniel Hackett）；現年39歲、代表邁阿密海豚隊的麥克丹尼爾（Michael Lee McDaniel）；現年37歲、代表紐約巨人隊的達寶（Brian Daboll）；以及現年37歲、代表明尼蘇達維京人隊的麥康諾（Kevin William O’Connell）。

此外，還有5隊的總教練於本季首次轉隊後亮相，他們是現年64歲、代表休士頓德州佬隊的史密斯（Lovie Lee Smith）；現年54歲、代表傑克森維爾美洲虎隊的派德森（Douglas irvin Pederson）；現年46歲、代表拉斯維加斯突擊者隊的麥克丹尼爾（Joshua Thomas McDaniel）；現年49歲、代表紐奧良聖徒隊的艾倫（Dennis J. Allen）；以及現年58歲、代表坦帕灣海盜隊的包列斯（Todd Robert Bowles）。

NFL 加州 足球

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