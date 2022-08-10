場邊人語／組織異動 形勢難懂

●內容影響組織，號召決定形勢。

美國各地的公、私立大學通常在8月間召集美式足球 代表隊開始集訓，9月初分別展開季節性例行賽事。在美國大學校際運動總會（National Collegiate Athletic Association）登記的頂級球隊，每次做出更換隸屬聯會的決定，都會多多少少影響組織內的針鋒相對競爭形勢，或者創造出對手的嶄新環境，也有可能瓦解既存的對抗局面。

目前共有1098支大學球隊向總會登記，分別屬於3個級別102個運動聯會。整個說來，大約有50萬名來自不同高等學府的學生運動員，加入1萬9886支學校代表隊，參加總會規範的男女24各單項90個冠軍爭奪比賽。

美國大學校園的美式足球隊本來就是一支編制很大的運動隊伍，其正式開始吹起「擴張和校正」（Expansion and Realignment）之風，是於1950年密西根州立大學加入「11州14校聯盟」（The Big Ten Conference），在此之前聯盟有38年會員沒有異動。2022年6月30日，南加大和洛杉磯加大被告知，他們申請轉到「11州14校聯盟」已經獲准，自2024年起實施。

最近30年間，美式足球運動普及性提高，一般的獲利可能明顯提高。美國大學校園內外的3項因素（VCM）不斷地在催化更多的球隊和校方，著眼於追求全國性的曝光度（Visibility）、全國性或者起碼區域性的電視直播合約（Contracts），以及吸引更多的夥伴合作和廠商贊助（Money）。換句話說，越來越多球隊從「3P」角度進行現實檢驗和考量，想一想和特定聯盟分合之間是擁有或者失去特權（Privilege）？看一看特定的聯盟是否已經展現力量（Power），在名利之間具有更大給力空間？最重要的是，靜一靜深思熟慮在美式足球場上贏得的尊敬（Prestige），是否能轉化成招生的有利數字？

譬如校址在佛羅里達州的私立邁阿密大學，於1991年毅然選擇加入當時剛改組新成立的「美東7州8校聯盟」（Big East），和雪城大學、匹茲堡大學、天普大學、羅格斯大學、西維吉尼亞 大學、波士頓 學院和維吉尼亞理工大學並肩作戰。2003年6月30日，邁阿密大學和維吉尼亞理工大學聯合宣布，接受「大西洋沿岸15校聯盟」（The Atlantic Coast Conference）邀請入列。

佛羅里達州州立大學的校董會於1990年9月14日表決通過該校加入「大西洋沿岸15校聯盟」，從此這個聯盟由一個以男子籃球競技擅長的組織，搖身一變成為美式足球競技天地，擁有克里門森大學、喬治亞理工大學、波士頓學院等勁旅。