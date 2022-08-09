場邊人語／同時復出 表現懸殊

●兩支代表紐約都會地區的職業棒球隊伍，8月7日午後分別在主場和客場出戰，而且兩名當家先發投手在傷癒之後表現顯然有別。

MLB 國聯東區小組的紐約大都會 隊7日午後4時30分起在花旗球場(Citi Field)，在3萬7717名球迷見證之下，第3局下首開紀錄，9局內總共擊出10支安打。

睽別主場剛好13個月的34歲先發右投狄葛朗（Jacob Anthony deGrom）領銜上陣，主投5.2局，以76球數面對19席打者，其中17次連續有效化解對方攻勢，演出12次三振和1次四壞球，直到第6局上遭到對方首棒、右投右打的游擊手史旺森（James Dansby Swanson）揮出右中外野的全壘打，責失2分，幸好大都會隊終場以5比2勝出，也是狄葛朗個人在例行賽季開門紅。

狄葛朗4次當選全明星，目前在整個球季先發出戰2場10.2局，18次三振1次四壞球保送；戰績1勝，場均防禦率2.53。

大都會隊本季至此出賽109場，獲得70勝39敗的戰績，在國聯僅次於洛杉磯道奇隊，並且和美聯領跑者的紐約洋基 隊戰果相同。

MLB美聯東區小組的紐約洋基隊於7日午後2時16分起在布施球場（Busch Stadium），於華氏94度氣溫之下吸引滿座的4萬6472名球迷旁觀，比賽時間長達4小時25分鐘，創下該球場單場職棒賽事時間最長的紀錄，也是大聯盟在本季單場9局僅見的長時對戰。

洋基隊於第1局上就先馳得點，9局內共擊出16支安打，然而主場聖路易紅雀隊也揮出11次安打；現年29歲、來自多明尼加的先發右投手蒙塔斯（Francelis Montas）首次代表洋基隊上陣；這是他在美國職棒聯賽首次對抗紅雀隊，他於2015年9月2日在大聯盟亮相，這場比賽是第92次先發任務，也是本季第20次先發登板。

洋基隊於8月1日才由奧克蘭運動家隊禮聘蒙塔斯加盟，對他抱持有厚望。可惜他換穿洋基隊球衣的首役，只主投3局，以64球數面對18席打者，演出2次三振和3次四壞球，遭擊出5支安打，包括第2局下遭到對方第4棒、右投右打的三壘手亞瑞納多（Nolan James Arenado）在兩人出局後揮出左中外野405英呎遠的全壘打，責失6分，導致洋基隊終場以9比12落敗，出現例行賽季難得一見的5連敗。

蒙塔斯沒有當選過全明星，日前在代表運動家隊期間，本季先發出戰19場104.2局，109次三振28次四壞球保送；投出4勝9敗的成績，場均防禦率3.18。