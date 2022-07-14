場邊人語／四名藍鳥 明星得票

以團隊長打火力強猛馳名的多倫多藍鳥隊，於7月10日確認4名球員前往洛杉磯 參加一年一度的全明星表演賽。

MLB已經宣布的年度全明星表演賽（The Major League Baseball All-Star Game）當選或者邀請參賽名單，繼來自墨西哥蒂華納的捕手柯克（Alejandro Kirk）、在加拿大蒙特利爾出生的內野手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）出現在先發名單之後，現年24歲的右投馬諾亞（Alek Isaac Manoah）和中外野手史普林格（George Chelston Springer）也名列全明星隊，成為藍鳥隊在表演賽的代表。

本屆表演賽事，紐約洋基隊共有6名球員代表，超越其他所有球隊，亞特蘭大勇士隊有5人，居國聯之首；藍鳥隊和紐約大都會 隊、洛杉磯道奇隊、聖路易紅雀隊，都有4名代表赴會。

史普林格現年32歲，2014年4月16日加入大聯盟，這是第4次在全明星賽事亮相。馬諾亞是於2021年5月27日才加入大聯盟，這是第1次在全明星賽事亮相。

史普林格在2021年1月19日離開休士頓太空人 隊和藍鳥隊簽訂為期6年總價1億5000萬元的合約，至今出賽77場，331次打席有288次打數，共擊出71支安打14次二壘安打2次三壘安打17支全壘打，得到50分和有40分打點，還有64次遭到三振和31次四壞球保送，場均打擊率達到 .250。他是全隊僅次於小葛雷諾的全壘打王，也是現役球員之中最擅長擊出開場、開路全壘打的打者；他的生涯已經累積169次開賽首打席全壘打。

小葛雷諾現年只有23歲，2019年4月26日加入大聯盟，這是第2次在全明星賽事亮相。至今出賽86場，370次打席有327次打數，共擊出87支安打14次二壘安打19支全壘打，得到46分和有54分打點，還有65次遭到三振和37次四壞球保送，場均打擊率達到.266。

柯克現年23歲，2020年9月12日才加入大聯盟。本季至今出賽77場，281次打席有243次打數，共擊出75支安打12次二壘安打10支全壘打，得到40分和有33分打點，還有25次遭到三振和32次四壞球保送，場均打擊率達到 .309。柯克目前的打擊表現在美聯排行居前段班，且在既有打席之中，三振次數和四壞球保送成績搶眼。

馬諾亞身高6呎6吋，於2021年5月27日才加入大聯盟。本季至今出賽17場107.2局，在美聯名列第3，戰績9勝4負，遭擊出81支安打10支全壘打，失分33分和有28責失，還有97次三振對方和25次四壞球保送，場均防禦率2.34，也在美聯名列第3。他在加入職棒後，經過37場戰役就三振對方224次，這是隊史紀錄。