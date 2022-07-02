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場邊人語／告別籃網 西行嚮往

彭廣揚

美國大陸的西部地區，對於出生在東岸華盛頓哥倫比亞特區的小前鋒杜蘭特（Kevin Wayne Durant）來說，始終有著不可言喻的吸引力。

NBA從7月1日起展開新一年的運作，首先登場的就是部分相關球隊和球員的合作談判。2019年7月7日，和金州勇士隊先簽訂為期4年總價1億6426萬元合約、再被交易到布魯克林籃網隊的杜蘭特，已經要求球隊和他的商務團隊著手進行另一輪交易；他特別點名嚮往的交易對象，是亞里桑納州鳳凰城的太陽隊。

在此之前，布魯克林籃網隊得分後衛厄文（Kyrie Andrew Irving）在虛張聲勢後，悄然同意合約。

杜蘭特現年33歲，2007年6月28日在紐約市參加大聯盟選秀，成為西雅圖超音速隊（奧克拉荷馬城雷霆隊的前身）的榜眼，至今效力於3支球隊，先後為雷霆隊、勇士隊和籃網隊。杜蘭特如今是否會在勇士隊奪標之後再次歸隊？這是各地球迷普遍的一廂情願；他直說願意為太陽隊跨刀，是否婉轉地表達寄望協助球隊繼續在西區優勝，甚至稱霸職籃天地的想法？至於邁阿密熱火隊或者曼斐斯灰熊隊對於他的姿態會視而不見嗎？

杜蘭特身高6呎10吋，活躍職籃球壇14個球季，12次當選全明星，2次榮獲年度總冠軍，還有2次成為總決賽最有價值球員。他在歷年共出戰939場，其中只有3場賽事不是先發，場均在陣36.8分鐘得到27.2分，有7.1個籃板球4.3次助攻，3.2次失誤1.1次抄截和1.1次火鍋，投籃命中率達到49.6%，三分球命中率38.4%，二分球命中率達53.6%，罰球命中率88.4%。

籃網隊戰績開高走低，在例行賽季結束時，只取得44勝38敗戰績，而且在季後賽第1回合就以4連敗遭到波士頓塞爾蒂克隊慘痛淘汰。杜蘭特參賽55場，戰果36勝19負，有18次「兩雙」和4次「大三元」。

太陽隊在50歲總教練威廉斯（Tavares Montgomery “Monty” Williams）指導下，這個例行賽季戰績達到64勝18敗，在大聯盟西區15支球隊領跑；然而在季後賽第1回合以4勝2敗淘汰紐奧良鵜鶘隊之後，卻在第2回合以3勝4敗遭到達拉斯獨行俠隊攔路。

熱火隊於這個例行賽季戰績達到53勝29敗，在大聯盟東區15支球隊領先；在季後賽第1回合和第2回合淘汰亞特蘭大老鷹隊和費城期六人隊之後，卻在第3回合以3勝4敗不敵波士頓塞爾蒂克隊。

灰熊隊於例行賽季戰績達到56勝26敗，在大聯盟西區15支球隊名列第2；然而在季後賽第1回合淘汰明尼蘇達灰狼隊隊之後，可惜在第2回合以2勝4敗，輸給勇士隊。

勇士 季後賽 波士頓

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