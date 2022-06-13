場邊人語／勇摘籃板 何止一般

籃板球，是金州勇士 隊和波士頓 塞爾蒂克隊大決戰的關鍵。

身高6呎2吋的金州勇士隊組織後衛柯瑞 （Stephen Curry），在職籃生涯之中，總決賽階段已7次單場7次投進三分球；最近4場賽事收穫137分，而他的隊友—身高6呎7吋的加拿大籍小前鋒威金斯（Andrew Wiggins），則是在季後20次出賽時，有5次單場籃板球數為雙位數，並且這些戰役都是喜傳捷報。

6月13日晚間6時起，NBA西區霸主金州勇士隊，再度於北加州迎戰波士頓塞爾蒂克隊，6月16日晚間9時起， 金州勇士隊則開拔到美東麻州會戰波士頓塞爾蒂克隊。如果有必要的話，金州勇士隊訂於6月19日晚間9時起，再度於舊金山決戰波士頓塞爾蒂克隊。換句話說，勇士隊在未來3場比賽中，其實有2次可以「當家做主」。

勇士隊在第4役再次點出塞爾蒂克隊的籃板球方面弱點。該隊5名先發球員有2人的籃板球為雙位數，替補4人籃板球收穫17個，全隊有55次籃板球，其中包括39個防守籃板球，5次火鍋，籃下得到38分，快攻得到8分，有16次失誤，因此失掉17分，還有20次助攻；塞爾蒂克隊在這場比賽5名先發球員也有2人的籃板球數至少為11個，替補3人也收穫3個籃板球，5次火鍋，全隊只有42次籃板球，其中包括31個防守籃板球，籃下得到32分，快攻得到14分，共有16次失誤，因此失掉19分，還有22次助攻。

NBA決賽階段的個別球員表現，通常以累積得分、籃板球和助攻次數為衡量標準。試舉現年34歲的柯瑞為例來說，他在總決賽已經出賽4次，3次單場超過31分進帳，單場籃板球數最多10個，單場助攻次數最多5次。再舉現年24歲的小前鋒泰托姆（Jayson Tatum）為例，他在總決賽也已經出賽4次，3次單場超過23分收獲，單場籃板球數最多11個，單場助攻次數最多13次。

第4戰於勇士隊最危急的節點，6呎6吋的先發大前鋒格林（Draymond Green），在第4節只出戰7分鐘44秒，沒有得分但是有5個籃板球3次助攻和1次抄截。

至於威金斯在當晚第4節出戰11分鐘26秒，得到寶貴的4分和6個籃板球1次助攻他在上半場就摘下5個籃板球，下半場又有11次收穫。他在今年季後賽的20場賽事，單場籃板球數最多16個，單場進攻籃板球數最多6個（兩次），單場防守籃板球數最多13個。

柯瑞的遠距投籃得分，以及威金斯的強勢籃板得手，關係著勇士隊光復大業。