我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

觀光旅館業籲拜登：別再要求搭機入境前出示採陰證明

武器及制裁是疫苗 澤倫斯基：俄國入侵是「COVID-22」

場邊人語／攻守不行 勇士掃興

彭廣揚

金州勇士隊在下半場第4節12分鐘一籌莫展，雖然當家組織後衛柯瑞（Stephen Curry）連續第3場成為雙方單場得分最多者，可是此時他只有2分收獲，全隊3人竟然僅攻下11分。

6月8日晚間，NBA西區霸主金州勇士隊遠赴麻州造訪波士頓塞爾蒂克隊，主隊在上半場就以68：56領先，客隊雖於下半場第3節搶下33分，第4節以89：93開場，可是隨後攻守完全走樣，主隊於終場前2分鐘2秒換下主將，哨響時以116：100輕鬆取勝。

這是塞爾蒂克隊在季後第4回合系列賽的首場主場告捷；目前以2勝1負戰績領先。

勇士隊在這場比賽從未追平，但有3次相互領先，5名先發球員有3人的得分為雙位數，替補9人收穫18分，個人最多得到31分，最大領先差距2分，籃下得到26分，快攻得到18分，有17次失誤，因此失掉17分，還有22次助攻31次籃板球；塞爾蒂克隊5名先發球員有4人得分至少11分，替補8人收穫20分，個人最多得到27分，最大領先差距18分，籃下得到多達52分，快攻得到4分，共有12次失誤，因此失掉19分，助攻有28次籃板球有47個，其中32個防守籃板球。

勇士隊全場絕對領先對手的時間只有短短49秒，而塞爾蒂克隊卻長達46分鐘54秒。主隊89次出手投籃43次命中，命中率48.3%，上半場更高達57.4%，三分球出手35次出手其中13次得分，命中率37.1%；而客隊78次出手投籃36次命中，命中率46.2%，上半場也有48.8%，三分球出手40次出手其中15次得分，命中率37.5%。

塞爾蒂克隊得分後衛布朗（Jaylen Brown）和小前鋒泰托姆（Jayson Tatum）仍是比賽亮點，泰托姆上場41分鐘18秒，是全隊在場最久者，得到26分，23次出手投籃9次命中，三分球9次出手3次得分，罰球6次出手5次命中，還有6籃板球和9次助攻1次抄截。布朗則上場39分鐘40秒，收穫全隊最多的27分；16次出手投籃9次命中，三分球8次出手4次得分，還有9個籃板球5次助攻。替補大前鋒威廉斯（Grant Williams）和組織後衛懷特（Derrick White）上場，各進帳10分和7分。

這場比賽精采片段在第3節；勇士隊柯瑞上場9分鐘7秒得到15分，8次出手投籃5次命中，命中率62.5%，三分球出手5次出手4次入網，命中率80%，罰球1投1中，還有2個籃板球1次抄截。得分後衛湯普森（Klay Thompson）上場12分鐘得到10分，5次出手投籃3次命中，命中率60%，三分球出手4次出手2次入網，命中率50%，還有1個籃板球和1次助攻。

勇士隊先發5員戰將，全場人人都有犯規紀錄，3人犯規至少4次，其中大前鋒格林（Draymond Green）終場前4分鐘7秒時犯滿離場，嚴重影響防守和反攻戰局。

勇士 柯瑞 麻州

上一則

MLB／投手大谷7局失1分 打者翔平2分砲支援勝投資格

下一則

MLB／費城人血洗釀酒人 新帥5連勝百年首位

延伸閱讀

NBA／FMVP排行榜領先 柯瑞拚了：想拿獎湊齊榮耀拼圖

NBA／FMVP排行榜領先 柯瑞拚了：想拿獎湊齊榮耀拼圖
總冠軍戰╱柯瑞狂飆31分無力回天 勇士1比2落後

總冠軍戰╱柯瑞狂飆31分無力回天 勇士1比2落後
NBA／威廉斯再扮防守巨獸 綠衫軍主帥讚改變比賽走勢

NBA／威廉斯再扮防守巨獸 綠衫軍主帥讚改變比賽走勢
NBA／挺過浪花兄弟第3節猛攻 塞爾蒂克拉尾盤 系列領先

NBA／挺過浪花兄弟第3節猛攻 塞爾蒂克拉尾盤 系列領先

熱門新聞

谷愛凌將擔任美國申辦2030年鹽湖城冬季奧運會的大使。（取材自谷愛凌Instagram）

谷愛凌將任美國2030申奧大使 又惹國籍爭議

2022-06-08 00:04
NBA總冠軍賽第3戰，塞爾蒂克以116：100勝勇士，系列賽2：1領先。（路透）

1張圖／NBA總冠軍戰G3 塞爾蒂克116：100勝勇士

2022-06-08 23:34
中國司諾克撞球選手梁文博。（Getty Images）

在英國當街家暴 中國司諾克明星梁文博遭禁賽

2022-06-05 10:38
剛過36歲生日的「西班牙蠻牛」納達爾以6：3、6：3、6：0登頂，除迎接個人第22座大滿貫金盃，也締造賽史最年長冠軍紀錄。(美聯社)

法網／賞挪威學生鴨蛋奪第14冠 納達爾寫最老冠軍紀錄

2022-06-05 11:37
塞爾蒂克全場轟進21記三分球，其中9顆出現在第四節，可說是對勇士造成重傷害。圖為布朗破防投射。 （美聯社）

NBA／塞爾蒂克末節瘋狂逆轉 客場強壓勇士奪冠軍賽首勝

2022-06-03 02:31
Getty Images

NBA／1年前還在墓園打零工 塞爾蒂克菜鳥有望拿冠軍戒

2022-06-04 07:53

超人氣

更多 >
女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重

女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重
3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事

3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事
通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度

通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度
涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權

涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權
席勒：美國很可能陷入經濟衰退

席勒：美國很可能陷入經濟衰退