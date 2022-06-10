場邊人語／攻守不行 勇士掃興

金州勇士 隊在下半場第4節12分鐘一籌莫展，雖然當家組織後衛柯瑞 （Stephen Curry）連續第3場成為雙方單場得分最多者，可是此時他只有2分收獲，全隊3人竟然僅攻下11分。

6月8日晚間，NBA西區霸主金州勇士隊遠赴麻州 造訪波士頓塞爾蒂克隊，主隊在上半場就以68：56領先，客隊雖於下半場第3節搶下33分，第4節以89：93開場，可是隨後攻守完全走樣，主隊於終場前2分鐘2秒換下主將，哨響時以116：100輕鬆取勝。

這是塞爾蒂克隊在季後第4回合系列賽的首場主場告捷；目前以2勝1負戰績領先。

勇士隊在這場比賽從未追平，但有3次相互領先，5名先發球員有3人的得分為雙位數，替補9人收穫18分，個人最多得到31分，最大領先差距2分，籃下得到26分，快攻得到18分，有17次失誤，因此失掉17分，還有22次助攻31次籃板球；塞爾蒂克隊5名先發球員有4人得分至少11分，替補8人收穫20分，個人最多得到27分，最大領先差距18分，籃下得到多達52分，快攻得到4分，共有12次失誤，因此失掉19分，助攻有28次籃板球有47個，其中32個防守籃板球。

勇士隊全場絕對領先對手的時間只有短短49秒，而塞爾蒂克隊卻長達46分鐘54秒。主隊89次出手投籃43次命中，命中率48.3%，上半場更高達57.4%，三分球出手35次出手其中13次得分，命中率37.1%；而客隊78次出手投籃36次命中，命中率46.2%，上半場也有48.8%，三分球出手40次出手其中15次得分，命中率37.5%。

塞爾蒂克隊得分後衛布朗（Jaylen Brown）和小前鋒泰托姆（Jayson Tatum）仍是比賽亮點，泰托姆上場41分鐘18秒，是全隊在場最久者，得到26分，23次出手投籃9次命中，三分球9次出手3次得分，罰球6次出手5次命中，還有6籃板球和9次助攻1次抄截。布朗則上場39分鐘40秒，收穫全隊最多的27分；16次出手投籃9次命中，三分球8次出手4次得分，還有9個籃板球5次助攻。替補大前鋒威廉斯（Grant Williams）和組織後衛懷特（Derrick White）上場，各進帳10分和7分。

這場比賽精采片段在第3節；勇士隊柯瑞上場9分鐘7秒得到15分，8次出手投籃5次命中，命中率62.5%，三分球出手5次出手4次入網，命中率80%，罰球1投1中，還有2個籃板球1次抄截。得分後衛湯普森（Klay Thompson）上場12分鐘得到10分，5次出手投籃3次命中，命中率60%，三分球出手4次出手2次入網，命中率50%，還有1個籃板球和1次助攻。

勇士隊先發5員戰將，全場人人都有犯規紀錄，3人犯規至少4次，其中大前鋒格林（Draymond Green）終場前4分鐘7秒時犯滿離場，嚴重影響防守和反攻戰局。