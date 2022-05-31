場邊人語／幸運魔術 放眼建樹

●戲法人人會變，各有巧妙不同。

奧蘭多魔術隊於4月10日結束例行賽季，戰績22勝60負，在東區15支職籃隊伍之中墊底。5月17日在芝加哥，魔術隊贏得NBA年度選秀頭籤，在14支無緣季後賽 的球隊中總算還擁有另一種喜悅。

大聯盟的年度選秀活動，預定於6月23日舉行。

魔術隊在大聯盟是資格淺的球隊，組建的33年歷史中，有16次晉級季後賽，6次贏得小組優勝，於1995年和2009年兩度在東區稱雄；其中首次在東區出頭，距離成軍只有短短6年之間。

該隊在剛結束的例行賽季開幕名單，全體隊員平均年齡25歲12天，5名先發球員的平均年齡僅有21歲又213天。至於到球季結束時，有10名球員年齡還不滿24歲，此外，有12名球員的職業球齡都在3季之內。

如何向前看，怎樣才能登高望遠，是魔術隊目前行政考量的基礎。換句話說，球隊著眼如何辨識和選拔一位明日的全面統領將才，而避免只是單季救急的搶分專家。

歐尼爾（Shaquille O'Neal）和霍華德（Dwight Howard）是兩個成功的選秀成功例證。

歐尼爾身高6呎10吋，職司中鋒，生於新澤西州 紐瓦克，是路易斯安納州 立大學校友，1992年6月24日由魔術隊於選秀活動以狀元擢拔，1992年11月6日正式代表球隊亮相。

歐尼爾已經退役，15次當選全明星，代表魔術隊4個球季出賽295場，其中293場先發，拿過1次年度總冠軍，場均得到27.2分12.5個籃板球2.4次助攻0.8次抄截和2.8火鍋。他在魔術隊效力期間，曾經整季場均得到29.3分，以及2分球命中率達到60%，都是大聯盟最優。

霍華德身高也是6呎10吋，職司中鋒間大前鋒，在喬治亞州亞特蘭大出生，2004年6月24日在紐約市由魔術隊於選秀活動以狀元擢拔，2004年11月3日正式代表球隊亮相。

霍華德已經連續18個球季效力於7支球隊，最近合作的球隊是洛杉磯湖人隊；8次當選全明星，拿到過1次年度總冠軍。他代表魔術隊8個球季出賽621場，其中620場先發，場均得到18.4分13個籃板球1.5次助攻1次抄截和2.2火鍋。他在魔術隊效力期間，曾經4個球季82場比賽全勤，場均籃板球14.2次，以及2分球命中率達到61.7%，都是大聯盟最佳。

歐尼爾和霍華德都曾經不負球隊所託，將美好的青春奉獻，這是魔術隊寶貴經驗。