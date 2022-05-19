場邊人語／虎頭蛇尾 綠軍喪威

波士頓 塞爾蒂克隊中鋒霍福特（Alfred Joel Horford）以及組織後衛史馬特（Marcus Osmond Smart）都在先發陣容之中缺席，熱火隊因此在主場贏得季後賽 第3回合開門紅。

5月17日晚間8時30分起，東區第1種子邁阿密熱火隊在1萬9774名佛州 主場球迷加油下迎戰東區第2種子波士頓塞爾蒂克隊，客隊雖然在上半場收穫62分，並且以62：54領先，但是下半場第3節僅有14分收穫；雙方於終場前10分鐘45秒，戰成76：96，塞爾蒂克隊於哨響前5分鐘以94：107落後，可惜終場前1分鐘13秒連續3次出手未進，塞爾蒂克隊只得以107：118飲恨。

熱火隊的6呎7吋小前鋒巴特勒（Jimmy Butler III）上場41分鐘20秒包辦41分，19次出手投籃12次命中，命中率63.2%，三分球出手2次落空，罰球18次出手17次命中，還有9個籃板球5次助攻4次抄截，第3節得到關鍵的17分，第4節也拿到10分。6呎5吋替補組織後衛赫洛（Tyler Christopher Herro）又一次稱職扮演「第6人」，上場27分鐘28秒得到18分，15次出手投籃7次命中，命中率46.7%，三分球5次出手4次落空，罰球3次出手全部命中，還有8個籃板球3次助攻1次抄截。

熱火隊本戰2次和對方平手，3次相互領先，5名先發球員有4人的得分為雙位數，替補4人收穫34分，個人最多得到41分，最大領先差距20分，籃下得到40分，快攻得到13分，有13次失誤，因此失掉17分；塞爾蒂克隊在這場比賽5名先發球員只有3人得分為雙位數，替補3人收穫26分，個人最多得到29分，最大領先差距13分，籃下得到48分，快攻得到19分，有16次失誤，因此失掉19分。

值得一提的是，塞爾蒂克隊絕對領先對手的時間其實達到24分鐘58秒，而熱火隊只有21分鐘18秒。

塞爾蒂克隊的24歲替補組織後衛普里查德（Payton Michael Pritchard），上場30分鐘23秒得到18分，16次出手投籃6次命中，命中率37.5%，三分球11次出手4次破網，命中率36.4%，罰球2次出手全部命中，還有5個籃板球4次助攻1次抄截。

身高6呎8吋小前鋒隊友泰托姆（Jayson Christopher Tatum）和6呎6吋得分後衛布朗（Jaylen Marselles Brown）仍是塞爾蒂克隊得分來源，分別獲得29分和24分。泰托姆上半場收穫21分，並且是第1節和第2節雙方得分之最，但是在第4節只有3分進帳。布朗打滿最後12分鐘有15分收獲和6個籃板球，成為兩隊亮點。