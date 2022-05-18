場邊人語／東霸西王 誰不期望

NBA季後賽 四強產生。

東區第2種子波士頓塞爾蒂克隊、東區第1種子邁阿密熱火隊、西區第3種子金州勇士 隊和西區第4種子達拉斯獨行俠隊，從5月17日晚間8時30分起，將進行NBA季後賽第3回合對抗。

入圍的4支球隊15名球員表現，將會對個別球隊躋身爭冠有一定影響。

塞爾蒂克隊的6呎6吋大前鋒威廉斯（Grant Dean Williams）能否及時再次全場獲得到27分，包括單場18次三分球出手和7次得分，其實和6呎8吋小前鋒隊友泰托姆（Jayson Christopher Tatum）、6呎6吋得分後衛布朗（Jaylen Marselles Brown）、6呎3吋組織後衛史馬特（Marcus Osmond Smart）的卓越表現可以相提並論。球隊的24歲替補組織後衛普里查德（Payton Michael Pritchard）支援能力也不容小看。

熱火隊的6呎7吋小前鋒巴特勒（Jimmy Butler III）是球隊攻擊和士氣所在，季後賽至今10次出賽，場均28.7分有7.6次籃板球和5.4次助攻，以及各隊僅見的場均2.1次抄截。此外，這段期間他單場最少獲得15分，最多獲得45分，有5次得分超過30分。6呎9吋的先發中鋒阿德巴約（Edrice Femi Adebayo）場均14.6分有7.7次籃板球和2.7次助攻，最近27場比賽有25次單場投球命中超過50%。至於球隊的6呎5吋替補組織後衛赫洛（Tyler Christopher Herro）一直都是稱職的「第6人」。

獨行俠隊的先發組織後衛唐西奇（Luka Dončić），身高6呎7吋，季後賽至今10次出賽，場均31.5分有10.1次籃板球和6.6次助攻以及1.9次抄截。這段期間單場最少獲得24分，最多獲得45分，有6次得分超過30分。他的先發隊友、另一名6呎1吋組織後衛布朗森（Jalen Brunson）和6呎5吋的替補組織後衛丁威迪（Spencer Gray Dinwiddie），臨場發揮非場重要。

勇士隊的6呎4吋替補得分後衛普爾（Jordan Anthony Poole），季後賽至今場均19.3分有3.4次籃板球和4.8次助攻。身高6呎2吋的34歲先發組織後衛柯瑞（Wardell Stephen Curry II），季後賽場均得到26.9分有4.2次籃板球和5.6次助攻。先發得分後衛湯普森（Klay Alexander Thompson）季後賽場均20.4分有4.5次籃板球和2次助攻。6呎7吋的先發小前鋒威金斯（Andrew Christian Wiggins），也是聯合對抗獨行俠隊的攻防重心。他至今在季後賽出戰11場，場均14.5分有6.9次籃板球和1.2次助攻。