我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自美入境中國防疫規定更新 7天核酸改為48小時

拜登21日訪南韓見尹錫悅 韓宣布加入「印太經濟框架」

場邊人語／東霸西王 誰不期望

彭廣揚

NBA季後賽四強產生。

東區第2種子波士頓塞爾蒂克隊、東區第1種子邁阿密熱火隊、西區第3種子金州勇士隊和西區第4種子達拉斯獨行俠隊，從5月17日晚間8時30分起，將進行NBA季後賽第3回合對抗。

入圍的4支球隊15名球員表現，將會對個別球隊躋身爭冠有一定影響。

塞爾蒂克隊的6呎6吋大前鋒威廉斯（Grant Dean Williams）能否及時再次全場獲得到27分，包括單場18次三分球出手和7次得分，其實和6呎8吋小前鋒隊友泰托姆（Jayson Christopher Tatum）、6呎6吋得分後衛布朗（Jaylen Marselles Brown）、6呎3吋組織後衛史馬特（Marcus Osmond Smart）的卓越表現可以相提並論。球隊的24歲替補組織後衛普里查德（Payton Michael Pritchard）支援能力也不容小看。

熱火隊的6呎7吋小前鋒巴特勒（Jimmy Butler III）是球隊攻擊和士氣所在，季後賽至今10次出賽，場均28.7分有7.6次籃板球和5.4次助攻，以及各隊僅見的場均2.1次抄截。此外，這段期間他單場最少獲得15分，最多獲得45分，有5次得分超過30分。6呎9吋的先發中鋒阿德巴約（Edrice Femi Adebayo）場均14.6分有7.7次籃板球和2.7次助攻，最近27場比賽有25次單場投球命中超過50%。至於球隊的6呎5吋替補組織後衛赫洛（Tyler Christopher Herro）一直都是稱職的「第6人」。

獨行俠隊的先發組織後衛唐西奇（Luka Dončić），身高6呎7吋，季後賽至今10次出賽，場均31.5分有10.1次籃板球和6.6次助攻以及1.9次抄截。這段期間單場最少獲得24分，最多獲得45分，有6次得分超過30分。他的先發隊友、另一名6呎1吋組織後衛布朗森（Jalen Brunson）和6呎5吋的替補組織後衛丁威迪（Spencer Gray Dinwiddie），臨場發揮非場重要。

勇士隊的6呎4吋替補得分後衛普爾（Jordan Anthony Poole），季後賽至今場均19.3分有3.4次籃板球和4.8次助攻。身高6呎2吋的34歲先發組織後衛柯瑞（Wardell Stephen Curry II），季後賽場均得到26.9分有4.2次籃板球和5.6次助攻。先發得分後衛湯普森（Klay Alexander Thompson）季後賽場均20.4分有4.5次籃板球和2次助攻。6呎7吋的先發小前鋒威金斯（Andrew Christian Wiggins），也是聯合對抗獨行俠隊的攻防重心。他至今在季後賽出戰11場，場均14.5分有6.9次籃板球和1.2次助攻。

季後賽 勇士 NBA

上一則

NBA／巴特勒飆41分全能演出 熱火逆轉綠衫軍搶東冠首勝

下一則

NBA／勇士G6失誤連連 柯爾在家觀賽氣到險砸酒杯

延伸閱讀

場邊人語／丟盔棄甲 就此暑假

場邊人語／丟盔棄甲 就此暑假
NBA／分區冠軍賽登場 巴克利看好塞爾蒂克、獨行俠勝出

NBA／分區冠軍賽登場 巴克利看好塞爾蒂克、獨行俠勝出
NBA／獨行俠三槍齊發 痛宰太陽33分闖西決

NBA／獨行俠三槍齊發 痛宰太陽33分闖西決
場邊人語／勇士晉級 憑藉空襲

場邊人語／勇士晉級 憑藉空襲

熱門新聞

現年55歲的拳王泰森」上月在國內線班機頭等艙，出拳痛毆一名糾纏他的乘客。。(路透)

拳王泰森飛機上忍無可忍 暴打揍到見血 檢方不起訴

2022-05-11 19:34
柯瑞直言過去兩年沒有季後賽可打真的太過煎熬。（歐新社）

NBA／勇士過去2年沒打季後賽 柯瑞坦言：太煎熬了

2022-05-14 08:55
勇士以110：96淘汰灰熊。（美聯社）

NBA／柯瑞關鍵三分 勇士淘汰灰熊闖西區冠軍戰

2022-05-14 00:59
網壇銀色夫妻檔史維托莉娜(左)和法國「跳跳人」孟非斯(右) 透過社群公布將在10月迎接寶貝女兒。(取自推特)

網壇銀色夫妻檔 宣布10月迎接女兒誕生

2022-05-15 14:56
唐西奇上半場就拿到27分，一人得分等於太陽全隊，這是近25年來季後賽首度出現這種情況。 美聯社

NBA／獨行俠三槍齊發「屠殺」太陽 搶7狂勝33分闖西冠

2022-05-15 22:38
A-Rod(右)與新歡帕吉特現身太陽、獨行俠第七戰。(路透)

NBA／A-Rod搶7大戰看到睡著 球迷：和太陽一樣睡很熟

2022-05-16 19:20

超人氣

更多 >
周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲

周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲
周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命

周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命
東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機
南加教會血案附近台胞：命案是台灣家醜外揚

南加教會血案附近台胞：命案是台灣家醜外揚

華郵：美國最新一波疫情會有多嚴重 沒人知道答案

華郵：美國最新一波疫情會有多嚴重 沒人知道答案