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場邊人語／舊將搭伙 費城放火

彭廣揚

曾經進出費城七六人隊的小前鋒巴特勒（Jimmy Butler III），竟然當著老東家2萬1082名球迷，關鍵時刻淘汰主隊出局。

5月11日晚間，NBA繼續進行季後賽第2階段第6場賽事，由東區第1種子的邁阿密熱火隊在賓州費城富國球場（Well Fargo Center）挑戰費城七六人隊，熱火隊在第1節和第2節比賽分別得到28分和21分，上半場僅以49比48領先，然而地主隊在第3節只收穫15分，熱火隊終場遂以99比90取勝，並且在季後系列賽事以4勝2敗的戰績晉級。

這是七六人隊自從2001-02球季以來，連續第12次晉級季後賽卻在第2回合就敗陣遭到淘汰。

巴特勒於2018年11月12日由明尼蘇達灰狼隊轉進到費城七六人隊，2019年7月6日被交易到邁阿密熱火隊。巴特勒在季後賽6次對抗老東家的最後4場比賽都是全隊得分核心，分別收穫33、40、23、32分。

七六人隊這場比賽全隊投籃命中率41.4%，三分球命中率有32.4%。5名先發球員有4人的得分為雙位數，分別收穫20、20、14、11分；替補7人收穫22分，最大領先差距3分，籃下得到48分，快攻得到11分，13次失誤導致失掉22分；熱火隊則是全隊投籃命中率48.3%，三分球命中率只有25%。雙方7次戰成平手8次相互領先，5名先發球員也是有4人的得分為雙位數，替補5人收穫18分，最大領先差距20分，籃下得到62分，快攻得到13分，16次失誤因此有13失分。

熱火隊絕對領先對手的時間達到37分鐘32秒；雖然熱火隊哨響時才淨贏對手9分，其實在終場前7分鐘2秒，熱火隊就以89比70領先，部分主場球迷不忍目睹劣勢先行離場。

巴特勒上場長達42分鐘37秒，是兩隊先發球員之中唯一有30分以上進帳者，他29次出手投籃13次命中，命中率44.8%，在第3節得到14分，6次三分球出手2次命中，命中率33.3%，6次罰球4次命中，命中率66.7%，摘得8次籃板球有4次助攻1次抄截2次火鍋，得到全場最高的32分；第4節得到雙方最多的9分和有4次助攻和4次籃板球。

他的隊友替補組織後衛赫洛（Tyler Christopher Herro）則上場15分鐘57秒，拿下3個籃板球得到10分。

七六人隊中鋒安比德（Joel Hans Embiid）帶傷上場44分鐘3秒，24次出手投籃7次命中，命中率只有29.2%，三分球8次出手2次命中，命中率25%，4次罰球都命中，摘得12次籃板球有2次助攻，共得到20分。

先發組織後衛馬克西（Tyrese Maxey）也得到20分；得分後衛哈登（James Edward Harden Jr.）全場得到11分，下半場上陣22分鐘52秒，只有2次出手投籃，只有望網興嘆。

費城 季後賽 賓州

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