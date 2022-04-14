場邊人語／附加賽局 另有美句

顧名思義，附加比賽的結果是「隨附加力」，於是東區第7種子布魯克林籃網隊以115比108擊敗第8種子克里夫蘭騎士隊；西區第7種子明尼蘇達灰狼隊則以109比104技壓名列第8種子的洛杉磯快艇 隊。

NBA本球季附加賽（Play-in）交戰，4月12日晚間7時起在紐約市 布魯克林區的巴克萊中心（Barclays Center）舉行，由例行賽季戰績44勝38負的籃網隊和騎士隊交鋒。第2場賽事是晚間9時30分起由灰狼隊在明尼蘇達州主場迎戰快艇隊。

當年籃網隊在主場設在新澤西州時期，曾經和騎士隊交鋒150次，其中66次獲勝；球隊主場遷移到紐約市之後，已經和騎士隊交鋒34次，其中16次獲勝。雙方在季後賽 已經較量過15場，騎士隊捷報10次，獲勝率為66.7%。

組建較早的快艇隊曾經和灰狼隊交鋒125次，其中67次獲勝，贏球比率達到53.6%；雙方在季後賽至今還沒有較量過。

籃網隊吸引1萬7732名滿座球迷捧場，上半場以57比43領先，全場投籃84次命中45次，命中率達到53.6%，三分球出手28次命中有9次得分，命中率32.1%，個人最高得到34分。騎士隊賽前預測就居下風，全場投籃有92次命中41次，命中率44.6%，三分球出手26次命中9次，命中率有34.6%，個人最高也得到34分。

籃網隊5名先發4人得分雙位數，6呎10吋的33歲大前鋒杜蘭特（Kevin Wayne Durant）獨得25分，投籃16次命中9次，命中率有56.3%，三分球只出手2次命中1次，命中率50%，罰球6投6中。獨得25分。6呎2吋的組織後衛厄文（Kyrie Andrew Irving）出手15次命中12次，命中率有80%，上半場9投9中，三分球出手6次命中有3次得分，命中率50%，罰球7投7中。

灰狼隊全場投籃83次命中36次，命中率43.4%，三分球35次命中14次，命中率達到40%，個人最高得到30分。快艇隊全場投籃有78次命中34次，命中率43.6%，三分球出手35次命中16次，命中率達到45.7%，得分後衛喬治（Paul Clifton Anthony George）上半場表現不佳，但是個人終場得到全隊最高的34分。

灰狼隊上半場僅以53比51領先，第3節得分落後，第4節逆轉形勢，雙方9次平手8次相互領先。6呎4吋小前鋒愛德華茲（Anthony Edwards）獨得30分，投籃21命中10次，三分球出手11次有5次得分。26歲組織後衛羅素（D'Angelo Russell）投籃18次命中10次，三分球出手5次有3次得分，有6次助攻，收獲也有29分。