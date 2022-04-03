場邊人語／女籃晉級 各自出奇

來自加州 、康州、南卡 羅萊納州和肯塔基州的4支美國大學頂尖大學女子籃球隊，於4月1日傍晚起在明尼蘇達州明尼亞波里斯的目標球場(Target Center)舉行四強賽，首場比賽是於美國東部日光節約時間晚間7時起，由南卡羅萊納大學「鬥雞」(Gamecocks)隊，迎戰路易斯維爾大學的學「紅雀」(Cardinals)隊。第2場賽事是於美國東部日光節約時間晚間9時30分起，由康州大學「哈士奇」(Huskies)隊，接戰志在衛冕總冠軍的史坦福大學「主教紅」(Cardinal)隊。結果由南卡羅萊納大學隊和康州大學隊勝出晉級。

大賽的分區種子隊，本來是南卡羅萊納大學隊、北卡羅萊納州立大學隊、史坦福大學和路易斯維爾大學隊。

四支晉級球隊出賽紀錄輝煌，都獲得過多次「四強」殊榮，史坦福大學隊有15次，路易斯維爾大學隊和南卡羅萊納大學隊各有4次。

南卡羅萊納大學隊的籃板球和火鍋揚名全國，自從2011年11月9日至12月21日，連續戰勝12場；該校是於2021年4月2日在德州 聖安東尼奧以66：65惜敗於史坦福大學隊。

史坦福大學隊能攻更擅長防守，自從2022年1月24日至今，已經連續取勝20場；該校是於2021年4月4日在德州聖安東尼奧以54：53險勝亞里桑納大學隊，成為年度總冠軍。

路易斯維爾大學隊本球季於2021年11月4日展開，首次出賽就以106：32狂勝；由3月18日到28日更是連勝4場，淘汰岡薩加大學隊、田納西大學隊和密西根大學隊。該隊原定的終極目標，本來是首次勇奪年度總冠軍。

美國大學校際運動總會從1982年以來，已經舉辦過39次年度總冠軍大賽，共有15所大學榮登過后座；康州大學女籃隊22次名列四強名單，本球季是連續第14次，球隊成功奪冠過11次，但是最近四年連續和冠軍擦身而過；田納西大學40次連續入圍大賽，8次凱旋抱盃而回。

1995年4月2日就是在明里亞波里斯，康州大學隊以70：64擊敗田納西大學隊，首次封后。

南卡羅來納大學隊當晚全場攻進72分，上半場最多領先9分，全場投籃57次命中27次，命中率有47.4%(上半場為46.9%)，三分球出手17次命中有6次得分，命中率35.3%，個人最高得到23分。路易斯維爾大學隊全場得到59分，投籃有63次也命中27次 ，命中率42.9%，三分球只有出手8次命中1次(上半場沒有投進過)，命中率12.5%，個人最高得到18分。

史坦福大學隊以58：63兵敗，全場投籃66次命中23次，命中率有34.8%(上半場為36.7%)，三分球出手23次命中只有4次得分，17.4%，個人最高得到20分，罰球13投8中。康州大學隊全場投籃有57次命中21次 (上半場為35.3%)，命中率36.8%，三分球出手14次命中5次，命中率35.7%，個人最高得到14分，20次罰球16次得分。