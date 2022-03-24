我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄前總統警告：美國毀俄陰謀恐導致「核子反烏托邦」

台灣晶片工程師 成美中科技爭霸戰的勝敗關鍵

場邊人語／跨隊交接 職司終結

彭廣揚

對於職棒球員，最有利局面就是合約簽定離手。

MLB亞特蘭大勇士隊於3月18日在談判幾個小時之後，就和身高6呎5吋的終結右投簡森（Kenley Geronimo Jansen）達成為期1年總價1600萬元的短約。簡森已於20日向勇士隊報到參加春訓；他本來一直期望能夠爭取到為期3年的合約，然而幾乎沒有任何大聯盟球隊有此意向，只有洛杉磯道奇隊願意在處理豪華稅相關事務完畢之後，再考慮他的2年續約；於是他不等待了。

簡森現年34歲，和往昔效力於勇士隊12年的中外野手瓊斯（Andruw Rudolf Jones）都來自加勒比海島嶼古拉索（Curacao）。他於2010年7月24日首次代表洛杉磯道奇隊上陣，在主場迎戰紐約大都會隊。

簡森的球技成熟，轉隊加盟勇士隊之後將擔任球隊主力終結投手，取代上個球季指定終結的左投史密斯（William Michael Smith）。32歲的史密斯於2021年11月2日在4萬2868名球迷見證下，以19球終結比賽；勇士隊以7：0擊敗太空人隊奪得年度總冠軍。他在本季將扮演設局投手角色。

簡森至今在大聯盟征戰12個球季701場比賽，中繼出賽705局，戰績37勝26敗，獲勝率58.7%，場均防禦率2.37，350次救援成功，遭擊出450支安打失分200分，其中186分是責失，有63支全壘打1022次三振204次四壞球，平均三振四壞球比5.01。

道奇隊6呎4吋右投伯克斯頓（Jonathan Roy Broxton）曾經代表球隊後援出戰7個球季386場比賽392局，戰績25勝20敗，獲勝率55.6%，場均防禦率3.19，84次救援成功，遭擊出320支安打失分159分，其中139分是責失，有25支全壘打503次三振163次四壞球，平均三振四壞球比3.09。

簡森是道奇隊史上的救援王，累積救援場數701場和救援次數350次無人望其項背。不過，簡森有過45次提油救火，伯克斯頓則有33次救援砸鍋。

史密斯已在MLB征戰9個球季448場比賽，其中17場先發，總共主投494.2局，戰績31勝31敗，獲勝率50%，場均防禦率3.55，86次救援成功，遭擊出423支安打失分216分，其中195分是責失，有63支全壘打181次四壞球599次三振，平均三振四壞球比3.31。

勇士隊指望簡森重新發威，繳出如同2017球季的成績單。他在那個球季出場比賽65次68.1局，戰績5勝0敗，獲勝率100%，場均防禦率達到1.32，41次救援成功，遭擊出44支安打失分11分，其中10分是責失，累積5支全壘打109次三振只有7次四壞球，平均三振四壞球比15.57。

勇士 道奇 洛杉磯

上一則

NBA／東區龍頭熱火爆冷輸勇士釀口角 羅瑞：大家太想贏

下一則

NBA／傳熱火拋媚眼 比爾想留巫師

延伸閱讀

聖他克拉拉縣首位女警長 史密斯宣布明年1月退休

聖他克拉拉縣首位女警長 史密斯宣布明年1月退休
聖他克拉拉縣擬終止與莫斯科姐妹市關係

聖他克拉拉縣擬終止與莫斯科姐妹市關係
微軟跟進抵制 將暫停在俄國銷售與服務

微軟跟進抵制 將暫停在俄國銷售與服務
俄國怎化解「經濟制裁」？美分析：靠中國和能源

俄國怎化解「經濟制裁」？美分析：靠中國和能源

熱門新聞

谷愛凌曬出和成龍的合照。（取材自在Instagram）

谷愛凌合影成龍 練拳擊要進軍電影圈？

2022-03-16 19:21
蘇炳添在東京奧運100米半決賽上，跑出了9秒83的成績。（新華社）

倫奧、東奧田徑項目 中國1天內「遞補」奪下4面牌

2022-03-21 19:57
烏克蘭頭號網球明星斯塔霍斯基身著迷彩軍服，手持卡拉希尼柯夫（Kalashnikov）步槍，腰帶上掛著手槍，在基輔的獨立廣場巡邏。Getty Images

烏克蘭球星換拿步槍 志願參軍保家衛國

2022-03-17 13:02
俄羅斯體操選手庫利亞克上頒獎台時，胸前貼上力挺戰爭的「Z」字樣引發公憤。(取材自推特)

俄體操小將胸前貼「Z」字惹眾怒 恐被禁賽1年

2022-03-21 21:38
拓荒者中鋒諾基奇(右)20日因不滿場邊觀眾叫囂，走過去一把搶走觀眾的手機，並往地上丟。(影片截圖)

NBA／搶觀眾手機、嗆裁判… 聯盟一口氣罰款4球星

2022-03-23 01:03
台灣旅美小將馬建豪(14號)成為台灣史上第一位登上NCAA三月瘋的球員。(Getty Images)

NCAA／台灣第1人 20歲小將代表喬治亞州大出賽

2022-03-18 00:04

超人氣

更多 >
東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好
退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」

退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」
分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%
空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答
會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高

會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高