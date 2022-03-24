場邊人語／跨隊交接 職司終結

對於職棒球員，最有利局面就是合約簽定離手。

MLB亞特蘭大勇士 隊於3月18日在談判幾個小時之後，就和身高6呎5吋的終結右投簡森（Kenley Geronimo Jansen）達成為期1年總價1600萬元的短約。簡森已於20日向勇士隊報到參加春訓；他本來一直期望能夠爭取到為期3年的合約，然而幾乎沒有任何大聯盟球隊有此意向，只有洛杉磯道奇 隊願意在處理豪華稅相關事務完畢之後，再考慮他的2年續約；於是他不等待了。

簡森現年34歲，和往昔效力於勇士隊12年的中外野手瓊斯（Andruw Rudolf Jones）都來自加勒比海島嶼古拉索（Curacao）。他於2010年7月24日首次代表洛杉磯道奇隊上陣，在主場迎戰紐約大都會隊。

簡森的球技成熟，轉隊加盟勇士隊之後將擔任球隊主力終結投手，取代上個球季指定終結的左投史密斯（William Michael Smith）。32歲的史密斯於2021年11月2日在4萬2868名球迷見證下，以19球終結比賽；勇士隊以7：0擊敗太空人隊奪得年度總冠軍。他在本季將扮演設局投手角色。

簡森至今在大聯盟征戰12個球季701場比賽，中繼出賽705局，戰績37勝26敗，獲勝率58.7%，場均防禦率2.37，350次救援成功，遭擊出450支安打失分200分，其中186分是責失，有63支全壘打1022次三振204次四壞球，平均三振四壞球比5.01。

道奇隊6呎4吋右投伯克斯頓（Jonathan Roy Broxton）曾經代表球隊後援出戰7個球季386場比賽392局，戰績25勝20敗，獲勝率55.6%，場均防禦率3.19，84次救援成功，遭擊出320支安打失分159分，其中139分是責失，有25支全壘打503次三振163次四壞球，平均三振四壞球比3.09。

簡森是道奇隊史上的救援王，累積救援場數701場和救援次數350次無人望其項背。不過，簡森有過45次提油救火，伯克斯頓則有33次救援砸鍋。

史密斯已在MLB征戰9個球季448場比賽，其中17場先發，總共主投494.2局，戰績31勝31敗，獲勝率50%，場均防禦率3.55，86次救援成功，遭擊出423支安打失分216分，其中195分是責失，有63支全壘打181次四壞球599次三振，平均三振四壞球比3.31。

勇士隊指望簡森重新發威，繳出如同2017球季的成績單。他在那個球季出場比賽65次68.1局，戰績5勝0敗，獲勝率100%，場均防禦率達到1.32，41次救援成功，遭擊出44支安打失分11分，其中10分是責失，累積5支全壘打109次三振只有7次四壞球，平均三振四壞球比15.57。