場邊人語／連續兩年 伊大掉鏈

●來自伊利諾州的伊利諾大學男籃球隊3月20日在賓州匹茲堡連續第2年在美國大學校際運動協會（NCAA）年度總冠軍大賽第2回合遭到淘汰。

德州的休士頓 大學（University of Houston）的「美洲獅」（Cougars）男籃球隊，20日迎戰擅長防守的伊利諾大學「伊利諾勇士」（The Illinois Fighting Illini）隊，上半場就以30：26領先，下半場獲得38分，終場以68：53淘汰對方，晉級大賽第3回合16強，將於24日在聖安東尼奧出戰亞里桑納大學隊。

這是在今年大賽南區第2回合賽事出現名列第5的球隊擊敗第4種子球隊，也是伊利諾大學隊連續兩個球季參加大賽在第2關就遭到挫敗。

休士頓大學男籃隊成軍72年，參加年度總冠軍大賽23次，今年是連續第3次；過去曾6次晉級最後四強。

在大賽第1回合中，伊利諾大學以54：53逆轉險勝名列13種子、來自田納西州 的查塔努加田納西州大學（University of Tennessee at Chattanooga）「知更鳥」（Mocs）隊。而休士頓大學隊則是在18日出戰名列12、來自阿拉巴馬州伯明翰的伯明翰阿拉巴馬大學「火焰」（Blazers）隊，以82：68懸殊比數勝出。

伊利諾大學曾於2021年3月21日在年度總冠軍「芝加哥 對決」回合，遭到第8種子芝加哥羅耀拉大學以71：58擊潰，成為當年大賽首支大爆冷門出局的第1種子球隊。

休士頓大學隊在這場比賽失誤9次39個籃板球，最多領先過16分；而伊利諾大學隊有17次失誤和籃板球33個，曾經有過3分超前。美洲獅隊59次出手投籃25次得分，命中率42.4%，三分球22次出手6次建功，命中率27.3%，共罰球17次其中12次得分，命中率70.6%，累積搶到24個防守籃板球。

至於伊利諾大學隊全隊50次出手但只有17次得分，投籃命中率只有34%，而且在開賽後15分鐘只得到11分；三分球25次出手6次建功，命中率只有24%，罰球16次其中13次得手，命中率81.3%，累積搶到22個防守籃板球。

休士頓大學隊身高6呎5吋、轉學加盟的先發後衛摩爾（Taze Moore）是球隊的攻擊亮點，全場收穫本季最高的21分，全場16次出手投籃9次得分，命中率達到56.25%，三分球3次出手沒有建功，罰球5投3中，還有7個籃板球1次助攻2次抄截和1次火鍋。

伊利諾大學隊來自牙買加、身高7呎的大三中鋒柯布恩（Kofi Cockburn）上個球季有過大賽作戰經驗，是全隊唯一得分達雙位數的球員；他拿下19分，全場11次出手投籃6次得分，命中率54.5%，罰球7投7中，還有8個籃板球2次抄截和1次火鍋。