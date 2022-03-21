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場邊人語／逆轉受創 貝勒下莊

彭廣揚

來自德州的貝勒大學男籃球隊，3月19日在達福(Dallas-Fort Worth)地區，成為美國大學校際運動協會 (NCAA) 年度總冠軍大賽第2回合賽程之中，首先遭到淘汰的區域第1種子球隊。

來自北卡羅萊納州教堂丘(Chapel Hill)的北卡羅萊納大學(The University of North Carolina at Chapel Hill)的「北卡人」(Tar Heels)男籃球隊，19日上午迎戰志在衛冕年度總冠軍榮銜的貝勒大學「棕熊」(Bears)隊，上半場就以42：29遙遙領先，然而下半場結束時卻遭到對方追趕上，以80：80不分高低，並且於延長時段以93：86淘汰對方。

這是在今年大賽之中，東區第2回合賽事就出現名列第8的球隊擊敗第1種子球隊，也是貝勒大學隊意想不到的挫敗。 

在大賽的第1回合之中，貝勒大學是以85：49擊潰名列16，來自維吉尼亞州的諾福克州立大學(Norfolk State University)隊。而北卡羅萊納大學隊則是在17日下午出戰來自威斯康辛州密爾瓦基的馬奎特大學「金鷹」(The Marquette Golden Eagles)隊時，以95：63懸殊比數勝出；這場比賽創寫同一地區名列第8和第9的球隊較量比差最大的紀錄，也是校史之中首次出現單場連續13次三分球得分。

這場比賽雙方都是勢在必得，3次戰成平手和1次相互領先；北卡羅萊納大學全隊57次出手投籃28次得分，命中率達到49.12% ，三分球25次出手11次建功，命中率達 44%，共罰球37次其中26次得分，累積搶到47個籃板球(10次進攻籃板球)。

至於貝勒大學隊全隊多達81次出手投籃然而只有28次得分，投籃命中率只有34.57%，三分球37次出手9次建功，命中率只有24.32%，罰球27次其中21次得手。而在籃板球總數方面，貝勒大學隊則是以38：47落後。

北卡羅萊納大學隊的大二先發後衛戴維斯(RJ Davis)，幾乎是個人撐起球隊每波的攻勢，全場收穫30分(包括5次三分球中的)，全場17次出手投籃8次得分，命中率47.05%，三分球10次出手5次建功，命中率高達 50%，罰球10投9中，還有5個籃板球6次助攻和1次抄截。

他的隊友—轉學先發前鋒曼內克(Brady Manek)，也是球隊進攻核心，他身高6呎9吋，全場收穫26分(包括4次三分球中的)，全場13次出手投籃8次得分，命中率61.54%，三分球8次出手4次建功，命中率高達50%，罰球8投6中，還有5個籃板球2次助攻。

貝勒大學隊的6呎3吋轉學先發後衛佛萊格勒(Adam Flagler)，則是球隊攻擊核心，他全場收穫27分(包括3次三分球中的)，全場25次出手投籃10次得分，命中率40%，三分球11次出手3次建功，命中率僅有27.27%，罰球5投4中，還有3個籃板球2次助攻1次助攻。

北卡 維吉尼亞州 德州

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