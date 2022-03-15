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場邊人語／聯賽啟動 四場先鋒

彭廣揚

從3月15日起，68支美國大學男籃球隊爭取走上頒獎台，成為年度總冠軍。

3月13日「抉擇日」（The Selection Sunday）傍晚，美國大學校際頂級聯賽（D-1）的「三月瘋」（March Madness）階段正式展開，全國358所頂級聯賽隊伍經過一番精挑細選，其中68支球隊有機會參加季後賽，其中32支隊伍是在獲得本身所屬聯會的冠軍後，自動取得入圍資格；還有36支球隊則是由一個12名專業人士組成的選拔委員會公開宣布完整的邀請名單。這些委員長期負責選拔，分區，定位68支入圍球隊，他們於例行賽季都在密切觀察每個聯會的主、客場競爭形勢，以及每個學校的賽程安排力度和比分差距程度。

新澤西羅格斯州立大學、印地安納州聖母大學、懷俄明大學和印第安納大學，是最後入圍的4支球隊，也是年度總決賽率先登場的球隊。

預定於3月15日美東日光節約時間6時40分和9時10分起，在俄亥俄州戴頓（Dayton）舉行的兩場比賽，是由南德州大學（Texas Southern）對抗基督城德州農工大學（Texas A&M-Corpus Christi），以及懷俄明大學較量印第安納大學。16日美東日光節約時間6時40分和9時10分起，還是在俄亥俄州戴頓進行比賽，先後由羅德島州私立布萊恩大學（Bryant University）出戰俄亥俄州懷特州立大學（Wright State University），以及羅格斯大學遭遇聖母大學。

今年度的種子球隊包括岡薩加大學、亞里桑納大學、坎薩斯大學和德州貝勒大學。

位於華盛頓州的岡薩加大學以戰績26勝3負，成為「三月瘋」的西區首名種子，也是整個總決賽的第1種子，全隊矢志抱得冠軍獎盃凱旋而歸。亞里桑納大學（University of Arizona）戰績31勝3負，是總決賽南區首名種子，也是整個總決賽的第2種子，為2018年以來再度重返總決賽。坎薩斯大學位於坎薩斯州東北部，本季戰績28勝6負，是總決賽中西區首名種子，也是整個總決賽的第3種子，這是該校第15次以總決賽分區第1種子的身分再返賽事。貝勒大學本季戰績26勝7負，是總決賽東區首名種子，也是整個總決賽的第4種子，該校奮戰目標是再度擊敗岡薩加大學或者坎薩斯大學，捍衛總冠軍榮銜。

俄亥俄州的天主教戴頓大學（University of Dayton）、奧克拉荷馬大學、德州南美以美大學（Southern Methodist University），以及德州農工大學（Texas A&M），都沒趕上總決賽的末班車。

俄亥俄州 德州 入圍

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