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烏克蘭戰報#19：俄轟婦幼醫院...馬立波圍城悲慘千人塚

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

場邊人語／十年河西 從此珍惜

彭廣揚

●在38歲的四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）表態同意繼續留在綠灣包裝工隊效力後，33歲的四分衛威爾森（Russell Wilson）也做出決定，毅然離開西雅圖海鷹隊投效丹佛野馬隊。

NFL預定由3月16日和4月28日先後舉行自由球員交易和選秀活動，然而3月8日的這兩項人事發展，對於美聯西區小組和國聯西區、北區小駔的戰情立即產生直接影響。

簡單的說，威爾森終於離開奮戰10個球季的海鷹隊主場，羅傑斯已在包裝工隊效力17個球季，依然同意再度續約4年，必定成為NFL薪資額最高的球星。至於野馬隊，自2016年1月17日大曼寧（Peyton Manning）高掛球鞋退役後，黯然啟用過11名先發四分衛應付大局，但是個中滋味不言而喻。

威爾森曾經兩度率領海鷹隊參加超級盃比賽，2014年2月2日在新澤西州，他領銜的海鷹隊以43比8橫掃以大曼寧為攻擊核心的丹佛野馬隊，勇奪第48屆超級盃冠軍，不僅是海鷹隊首次成為大聯盟年度總冠軍，也是野馬隊第5次衝擊出超級盃失利，並創下在爭奪年度總冠軍時，獲勝方得分超過40分同時壓制對手得分在10分之內紀錄。

打不過威爾森的野馬隊，於是等待8個寒暑，終於迎來他的加盟。

威爾森的作戰紀錄優異而且平穩，他於2012年選秀活動第3輪75順位由海鷹隊相中，至今先發158場戰績104勝53敗1和，嘗試傳球4735次有3079次完成，成功比例為65%，累積推進距離3萬7059碼，共有292次傳球達陣87次遭到攔截，最遠傳接距離80碼，427次遭到擒殺，24次反敗為勝，以及32次決勝傳球。

亞特蘭大隼鷹隊的36歲四分衛芮恩（Matthew Ryan），從2008年入行，10年期間在例行賽季先發次數和威爾森相同。此外，瑞恩完成傳接4010次，但是威爾森成功傳接3079次。

大曼寧在他加盟印地安納亞波里斯小馬隊的前10個球季，共有306次傳接達陣，威爾森則是以292次達陣緊追在後。

剛剛退役的傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady），職涯先後效力新英格蘭愛國者隊和坦帕灣海盜隊，20個球季共累積243場勝利；威爾森已經征戰10季取得104勝，如今轉隊應該更有奮發意義。此外，布雷迪在入行10年時，共有5996次嘗試傳球和324次傳球達陣，退役前的單季更有719次嘗試傳球；威爾森在同期有4735次嘗試傳球和317次傳球達陣。

野馬隊寄望威爾森共創輝煌，有點意思。

超級盃 新澤西州 NFL

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