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場邊人語／手掌尺寸 細看慢忖

彭廣揚

揀出來，再挑進來。

NFL預定4月28日到30日在內華達華州舉行年度選秀活動，相關的球隊、球探和球員提早於近日齊聚於印地安納亞波里斯「盧卡斯油料球場」（Lucas Oil Stadium），分批展示、觀察和評比個別運動員的體能和技術。其中，生於新澤西州，來自匹茲堡大學的四分衛皮克特（Kenneth Shane Pickett）尤其令人矚目。

職司四分衛的候選人在大聯盟年度選秀活動之中，雖然不見得每年都是狀元人選，卻始終是整個活動吸睛之處。皮克特於2021年12月16日宣布參加職業選秀活動，立即投入相關訓練，而沒有在對抗密西根州立大學的「梨盃」（The Peach Bowl）賽事登場。

皮克特在高中時期就是新澤西州出色的美式足球運動員，累積傳球4670碼有43次達陣，還有873次帶球衝鋒和17次衝鋒達陣。他本來選擇加入位在賓州費城的天普大學美式足球隊，後來改變主意投奔位在匹茲堡的匹茲堡隊，並且表現越來越搶眼，2021年球季出賽13場，全部是先發，戰果11勝2敗，累積傳球497次有334次傳接成功，累進4319碼，成功率達到67.2%，還有42次達陣7次遭到攔截，此外，他還98次帶球衝鋒累進233碼有5次達陣。成為該校自從外接球員費茲傑羅（Larry Darnell Fitzgerald Jr.）之後，又一次出現年度最佳大學美式足球運動員獎項（Heisman Memorial Trophy）決選階段候選人。

皮克特拜新冠狀肺炎傳染疫情之賜，在美式足球校隊出戰5個球季52場比賽，其中有49場是先發上陣，戰果33勝16敗，累積傳球1674次有1045次傳接成功，累進1萬2303碼，成功率62.4%，還有81次達陣35次遭到攔截，此外，他還417次帶球衝鋒累進801碼有20次達陣。

大聯盟的球探對於主要肩負球賽勝負的四分衛，通常觀察個人的身高體型，肩膀手臂、長傳短拋、反應速度、全場視野、傳到精準、傳接配合、避免貳過、腳步移動、時機拿捏、快手釋出、臨場決斷、熟悉戰術、忍受傷痛、個性隨和、認真備戰等方面。至於每名四分衛的手掌尺寸和持球方法，並不是選秀階段考量的重點。

然而在選秀的前夕，近日卻出現「皮克特的手掌只有8吋半」的討論，也就是說，有好事者針對性質疑他的「小手」會部會礙著傳球的事兒？

出身波士頓學院的四分衛佛魯迪（Douglas Richard Flutie），身高只有5呎10吋，卻曾在NFL代表4支球隊出賽92場，其中66場先發。

本屆NFL超級盃大賽（Super Bowl LVI），落敗的辛辛那提猛虎隊四分衛布洛（Joseph Lee Burrow）手只有9吋大，而洛杉磯公羊隊的四分衛史塔福德（John Matthew Stafford）的尺寸是10吋。

大手小手，自有承受。

足球 新澤西州 運動員

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