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場邊人語／鵜鶘飽食 湖迷若失

彭廣揚

●洛杉磯湖人隊的球迷不習慣看到球隊敗陣，更不能接受主隊狂輸給客隊28分的結局。

紐奧良鵜鶘隊2月27日作客南加州，前3節比賽一路領先，終場以123：95橫掃湖人隊，引起1萬7536名捧場球迷頻喝倒采；兩隊有2次平手，4次相互領先，客隊在第3節比賽一舉攻下44分，全場一度領先對手32分，上半場結束時以51：40超前，湖人隊雖然在第4節收穫30分，但是第4節開始時就以65：97大幅落後。

鵜鶘隊在這場比賽有43分鐘26秒領先，全隊失誤15次，7名替補球員都有收穫，共攻下41分。湖人隊只有4分鐘4秒居上風，全隊失誤多達23次，也動用7名替補球員，其中有6人共貢獻36分。

鵜鶘隊的先發陣容各將表現稱職，每人都有得分，是球隊勝出的主要原因。2月8日才由波特蘭拓荒者隊轉入的得分後衛麥凱倫（Christian James McCollum）上場33分鐘44秒，收穫22分，第4節拿到6分，15次出手投籃8次得分，命中率有53.3%，三分球7次出手4次得分命中率57.1%，2次罰球都得分，還有5個籃板球8次助攻3次抄截。

生於立陶宛的6呎11吋中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valančiūnas）登場27分鐘58秒，收穫19分，10次出手投籃7次得分，命中率達到70%，三分球2次出手有1次得分，3次罰球3次得分，還有10個籃板球2次助攻2次抄截。

身高6呎8吋的小前鋒英格倫（Brandon Xavier Ingram）上場31分鐘26秒，收穫19分，上半場就得到11分；18次出手投籃8次得分，命中率44.4%，三分球2次出手沒有得分，6次罰球3次得分，還有4個防守籃板球8次助攻2次抄截。

湖人隊先發的組織後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook III）雖然得到16分，全場有7次失誤，他登場27分鐘48秒，15次出手投籃5次得分，命中率33.3%，三分球2次出手沒有得分，7次罰球6次得分，還有5個防守籃板球1次助攻1次抄截。

心裡只惦記著何時和兒子同台參加職籃的詹姆斯（LeBron Raymone James），這場比賽的上場時間和得到分數都是全隊之冠，但是球隊卻以大差距甘拜下風。他上場35分鐘35秒，也有7次失誤，23次出手投籃13次得分，命中率56.5%，三分球4次出手有1次得分，5次罰球都得分，還有6個防守籃板球3次助攻2次抄截。

湖人隊最近一次慘遭對手修理，是1月15日晚間在丹佛客場，以96：133大敗。

湖人 加州 波特

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