場邊人語／灰熊踢館 公牛丟關

曼斐斯灰熊隊今夜的目標，是煞住二連敗的車；而芝加哥公牛隊則極力爭取2月份的六連勝。

灰熊隊於2月26日晚間作客伊利諾州 ，2萬1959張門票搶購一空；兩隊有2次平手，3次相互領先，灰熊隊在第1節和第3節比賽領先，全場一度領先對手17分，上半場結束時以59：52超前，公牛隊雖然第4節收穫31分。終場還是以110：116 失守。

雙方在這個例行賽季只交鋒兩次，2022年1月17日午後，灰熊隊在田納西州 主場，憑藉 6呎5吋的小前鋒貝恩(Desmond Bane )，以及身高只有6呎3吋，但是彈性奇佳的組織後衛莫蘭特(Temetrius Morant)各自收穫25分，以119：106擒服人手短缺的公牛隊。

雙方在26日晚間對陣之前，球迷期待著近日手風奇順32歲的德羅展(DeMar DeRozan)和22歲的莫蘭特場上對決。兩支球隊是於1995年11月30日首次接戰，兩隊這些年以來已經出賽53場，灰熊隊得勝24次，公牛隊勝出29次，由2018年3月7日到2019年12月4日之間，創寫過連續6場戰勝灰熊隊的紀錄。灰熊隊則是由2021年4月12日到2月26日之間，創寫過連續4場戰勝公牛隊的紀錄。

灰熊隊在這場比賽有44分鐘14秒領先，全隊失誤13次，替補球員攻下29分。公牛隊只有2分鐘28秒居上風，全隊失誤9次，替補球員貢獻28分。

莫蘭特上場時間36分鐘2秒，為全隊在場最久者，共得到職籃生涯最高46分，上半場就攻下16分；28次出手投籃15次得分，命中率53.6%，三分球4次出手3次得分命中率75%，還有15次罰球13次命中，以及4個籃板球和3次助攻1次抄截。

貝恩先發上場時間28分鐘4秒，斬獲12分，18次出手投籃4次得分，三分球7次出手1次破網，3次罰球都命中，以及2個防守籃板球5次助攻1次抄截，不過6次犯規離場。

公牛隊先發陣容回穩，然而各將表現差強人意。小前鋒德羅展在場時間41分鐘44秒，收穫31分(第4節得到13分)，29次出手投籃10次得分，命中率只有34.5%，三分球2次出手2次得分命中率100%，10次罰球9次都得分，還有7個籃板球3次助攻2次抄截。但是他的敗筆，是於終場前5.3秒技術犯規遭到驅離 出場。

在瑞士出生的6呎10吋中鋒佛西維奇(Nikola Vučević)在場時間31分鐘28秒，收穫11分，17次出手投籃5次得分，命中率只有29.4%，三分球5次出手都沒有得分，2次罰球1次得分，還有11個防守籃板球。

得分後衛拉文(Zachary LaVine)，在上半場就和小前鋒格林(Javonte Green)都有12分進帳，在場時間38分鐘，收穫28分，19次出手投籃9次得分，命中率47.4%，三分球3次出手3次得分命中率100%，7次罰球都得分，還有4個防守籃板球6次助攻1次抄截。