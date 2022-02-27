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場邊人語／費城走埠 十足威武

彭廣揚

這個例行賽季排定雙方只交鋒兩次，2021年11月7日，費城76人隊在主場經過2次延長時段，才以121：120臣服於明尼蘇達灰狼隊。 

2月25日晚間，76人隊作客明尼蘇達州；兩隊沒有平手過，但是有2次相互領先，76人隊在4節比賽都領先，全場一度領先對手35分，上半場結束時以65：49超前，第4節就收穫41分。終場以133：102踢館成功。 

雙方在26日晚間對陣之前，首次交鋒是於1989年11月10日，兩隊利年來已經出賽61場，灰狼隊得勝30次，76人隊勝出31次，由2017年1月3日到2021年4月3日之間，創寫過連續8場，無論在主場或者客場，都戰勝灰狼隊的紀錄。 

76人隊在耐心等待15天之後，終於迎接得分後衛哈登(James Harden)和中鋒安比德(Joel Embiid)聯袂。哈登也在新亮相的首役開賽後3分鐘17秒時，在安比德供給之下切入得分。 

76人隊的先發攻擊力集中在哈登、安比德和現年21歲的組織後衛馬克西(Tyrese Maxey)，總教練瑞佛斯 (Doc Rivers)布置了4項任務計畫創造新局—嘗試給予作戰經驗有限的馬克西足夠單人控球的空間、專注安排哈登在球賽開始第1節的短先發和選擇替補、爭取在球賽的任何時段，必須調派馬克西、安比德、哈登和6呎8吋的大前鋒哈瑞斯(Tobias Harris)，其中兩員戰將在場；將6呎5吋的得分後衛賽布爾(Matisse Thybulle)角色調整為小前鋒，以便融入先發陣容。 

76人隊在這場比賽有45分鐘57秒領先，全隊失誤11次，替補球員攻下27分。灰狼隊只有1分鐘36秒居上風，全隊失誤16次，替補球員貢獻37分。

哈登上場時間35分鐘10秒，為全隊在場最久者，得到27分，12次出手投籃7次得分，命中率58.3%，三分球7次出手5次得分命中率71.4%，還有9次罰球8次命中，以及8個籃板球和12次助攻；他在第2節和第4節分別助攻4次，是兩隊之最。

安比德上場時間31分鐘21秒，斬獲34分，18次出手投籃10次得分命中率55/6%，三分球5次出手3次得分命中率60%，還有13次罰球11次命中，以及10個防守籃板球(首節就有6次)，3次助攻1次抄截。他在第1節和第3節，分別攻下10分和13分，是兩隊單節最佳。馬克西在場時間32分鐘9秒，收穫28分，16次出手投籃12次得分，命中率75%，三分球3次出手2次得分命中率66.7%，2次罰球都得分，還有2個防守籃板球2次助攻4次抄截。

費城 明尼蘇達州

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