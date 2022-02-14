場邊人語／激情過矣 驚嘆不已

激情過後，方知能夠。

美國職業美式足球大聯盟(NFL)第56屆超級盃 大賽(Super Bowl LVI)，13日午後在加州洛杉磯 盛大舉行，來勢洶洶的辛辛那提猛虎隊在25歲的四分衛布洛(Joseph Lee Burrow)率領下，挑戰由33歲的四分衛史塔福德(John Matthew Stafford)率領，成竹在胸的洛杉磯公羊隊。布洛和史塔福德各自搭配3名傳接隊友對決。

在超級盃大賽將近一甲子的史頁之中，前4屆的「最有價值球員」」榮銜得主，都是球隊的四分衛；上屆比賽的「最有價值球員」，則是坦帕灣海盜隊的四分衛布雷迪(Thomas Edward Patrick Brady)，在比賽中29次傳球21次成功推進201碼有3次達陣。現年35歲，身高5呎10吋的外接球員艾德曼(Julian Francis Edelman)，是於2019年2月3日，代表新英格蘭愛國者隊以13：3擊敗洛杉磯公羊隊，全場10次接應成功累積推進141碼，成為大賽最有價值球員，也是最近一次由外接球員當選最有價值球員。

布洛的最佳拍檔是身高6呎1吋的外接球員契斯(Ja'Marr Anthony Chase)、身高6呎4吋的外接球員希金斯( Tamaurice ”Tee” Higgins)和身高6呎2吋的外接球員博德(Tyler Boyd)。

史塔福德最主要的傳接夥伴則是身高6呎2吋的外接球員庫普(Cooper Kupp)、身高5呎11吋的外接球員小貝克漢(Odell Cornelious Beckham Jr.)，以及身高6呎2吋的外接球員傑佛遜(Vanchii Lashawn Jefferson Jr.)。

現年59歲，在密西西比州出生，身高6呎2吋的外接球員的萊斯(Jerry Lee Rice)，主要代表舊金山49人隊出賽過16個球季238場比賽，1177次成為傳接目標，完成任務比例達到64.1%，13次入選全明星賽3次榮獲超級盃，並且於第23屆大賽，以外接球員身分11次接應成功累積推進215碼，1次達陣，成為大賽最有價值球員。

但是，並不是只要外接球員表現超群，就必定和超級盃有緣，這些年來，至少有6名傑出的外接球員，都沒有機會奪得終極冠軍凱旋而歸。他們是身高6呎3吋，代表亞里桑納紅雀隊17個球季的費茲傑羅德(Larry Darnell Fitzgerald Jr.)；他曾經創寫季後賽連續4次，每場至少接應100碼和有1次達陣的紀錄。 以及身高也是6呎3吋，擁有91碼和98碼傳接紀錄的歐文斯(Terrell Eldorado Owens)、身高6呎4吋，已經入列名人堂的摩斯(Randy Gene Moss)。

還有身高6呎2吋，先後效力於坎薩斯城酋長隊和亞特蘭大隼鷹隊的近端鋒岡薩雷斯(Anthony David Gonzalez)、身高6呎，效力突擊者隊16個球季的布朗(Timothy Donell Brown)和身高5呎9吋的史密斯(Stevonne Latrall Smith Sr.)。