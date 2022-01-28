場邊人語／金山看中 人多勢眾
職業球賽，也講求人多好辦事？
NFL將於1月30日晚間6時30分，由國聯西區的洛杉磯公羊隊在南加州主場迎戰來自同一小組的北加州舊金山四九人隊。雙方因此提前使用超級盃場地—座落在洛杉磯國際機場附近的「社會金融球場」（SoFi Stadium）。該球場至少耗資50億元建造，容量有7萬240人和260間包廂，剛於2020年9月8日完工啟用。
由於第56屆超級盃賽事排定於2月13日（星期日）在「社會金融球場」舉行，公羊隊此時以此為主場，已經創寫歷史篇章，成為大聯盟首處場館，在同一球季連續舉行聯會冠軍賽事以及超級盃年度總冠軍比賽；此外，公羊隊也是大聯盟首支球隊在季後賽，連續使用「社會金融球場」做為主場的球隊。
在公羊隊保衛主場晉級的前夕，球隊特別注意到由於歷史發展的原因，有可能造成「主場變客場」的事實，出現當天四九人隊的捧場球迷人數，會超過公羊隊的進場加油總數。四九人隊在例行賽季的最後5場4次高奏凱歌，2次季後出賽分別於客場擊敗達拉斯牛仔隊和綠灣包裝工隊；其中四九人隊於1月9日走訪公羊隊主場，雙方在正常時段4節比賽以24比24言和，延長賽終結前2分鐘45秒時，現年39歲、身高6呎的四九人隊踢球員古爾德（Robert Paul Gould III）由24碼踢射得分，他在第2節時壓哨由42碼處踢射得分，是球隊以27比24告捷的主因。當天球場有7萬4447人激情觀戰，依照各種票務來源數據統計和實地觀察，四九人隊的球迷人數至少和公羊隊旗鼓相當。
加州的NFL球迷到底鍾情於哪支球隊，又用甚麼方式宣示主權？NFL目前有32隊，在50州之中有23州至少有1隊落腳，換句話說，有27個州是「做不了主」。加州和佛州各有3支球隊，還有馬里蘭州、新澤西州、德州、賓州和俄亥俄州得主場球隊不止1隊。維吉尼亞州雖然擁有850萬以上的人口，竟然沒有1支大聯盟球隊，然而人口僅有460萬人的路易斯安納州，卻擁有紐奧良聖徒隊。
加州的NFL粉絲歷來分別鍾情於舊金山四九人隊、奧克蘭突擊者隊、聖地牙哥電光隊和洛杉磯公羊隊；但是在舊金山灣區，還有本地球迷追隨達拉斯牛仔隊和綠灣包裝工隊。自從突擊者隊遷居內華達州拉斯維加斯，電光隊北上落腳洛杉磯之後，越來越多四九人隊球迷爭取成為5號州際公路的通勤者，選擇至少自駕351.7英哩光臨「社會金融球場」為客。
在洛杉磯，人數可觀的四九人隊球迷抵埠、衣著、口號、動作、心情、期盼、鼓譟，充分反映著球迷自從1946年起，對於球隊累積的深厚感情；由此可見，四九人隊不僅是舊金山灣區和職業美式足球的初戀，並且還是到如今的摯愛。
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