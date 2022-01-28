場邊人語／金山看中 人多勢眾

職業球賽，也講求人多好辦事？

NFL將於1月30日晚間6時30分，由國聯西區的洛杉磯公羊隊在南加州 主場迎戰來自同一小組的北加州舊金山 四九人隊。雙方因此提前使用超級盃場地—座落在洛杉磯國際機場 附近的「社會金融球場」（SoFi Stadium）。該球場至少耗資50億元建造，容量有7萬240人和260間包廂，剛於2020年9月8日完工啟用。

由於第56屆超級盃賽事排定於2月13日（星期日）在「社會金融球場」舉行，公羊隊此時以此為主場，已經創寫歷史篇章，成為大聯盟首處場館，在同一球季連續舉行聯會冠軍賽事以及超級盃年度總冠軍比賽；此外，公羊隊也是大聯盟首支球隊在季後賽，連續使用「社會金融球場」做為主場的球隊。

在公羊隊保衛主場晉級的前夕，球隊特別注意到由於歷史發展的原因，有可能造成「主場變客場」的事實，出現當天四九人隊的捧場球迷人數，會超過公羊隊的進場加油總數。四九人隊在例行賽季的最後5場4次高奏凱歌，2次季後出賽分別於客場擊敗達拉斯牛仔隊和綠灣包裝工隊；其中四九人隊於1月9日走訪公羊隊主場，雙方在正常時段4節比賽以24比24言和，延長賽終結前2分鐘45秒時，現年39歲、身高6呎的四九人隊踢球員古爾德（Robert Paul Gould III）由24碼踢射得分，他在第2節時壓哨由42碼處踢射得分，是球隊以27比24告捷的主因。當天球場有7萬4447人激情觀戰，依照各種票務來源數據統計和實地觀察，四九人隊的球迷人數至少和公羊隊旗鼓相當。

加州的NFL球迷到底鍾情於哪支球隊，又用甚麼方式宣示主權？NFL目前有32隊，在50州之中有23州至少有1隊落腳，換句話說，有27個州是「做不了主」。加州和佛州各有3支球隊，還有馬里蘭州、新澤西州、德州、賓州和俄亥俄州得主場球隊不止1隊。維吉尼亞州雖然擁有850萬以上的人口，竟然沒有1支大聯盟球隊，然而人口僅有460萬人的路易斯安納州，卻擁有紐奧良聖徒隊。

加州的NFL粉絲歷來分別鍾情於舊金山四九人隊、奧克蘭突擊者隊、聖地牙哥電光隊和洛杉磯公羊隊；但是在舊金山灣區，還有本地球迷追隨達拉斯牛仔隊和綠灣包裝工隊。自從突擊者隊遷居內華達州拉斯維加斯，電光隊北上落腳洛杉磯之後，越來越多四九人隊球迷爭取成為5號州際公路的通勤者，選擇至少自駕351.7英哩光臨「社會金融球場」為客。

在洛杉磯，人數可觀的四九人隊球迷抵埠、衣著、口號、動作、心情、期盼、鼓譟，充分反映著球迷自從1946年起，對於球隊累積的深厚感情；由此可見，四九人隊不僅是舊金山灣區和職業美式足球的初戀，並且還是到如今的摯愛。