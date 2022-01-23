場邊人語／快手長傳 出神入幻

觀賞職業美式足球 季後賽，長傳比起短跑耐看。

美國職業美式足球大聯盟（NFL）於1月22日和23日，進行季後比賽第二回合八強賽事，由田納西泰坦隊、綠灣包裝工隊、坦帕灣海盜隊、辛辛那提猛虎隊、洛杉磯 公羊隊、舊金山 49人隊、水牛城比爾隊和水牛城比爾隊對陣。

這些場次的比賽，簡單地說，都是各隊四分衛的對決，但是更有看頭的是，每支球隊主要攻擊發動者的視野、身手、年齡、體能、執行、應變、抗壓等綜合考驗。

剛剛慶祝25歲生日的四分衛布洛（Joseph Lee Burrow）在例行賽季16場比賽，有924次嘗試傳球630次成功，完成率為70.4%，是大聯盟四分衛之中表現最佳者。他有14次遭到攔截，也有51次遭到擒殺損失370碼，是大聯盟紀錄最差者；他最遠傳接距離82碼。

現年30歲的四分衛蓋羅波洛（James Garoppolo），在例行賽季15場比賽，只有441次嘗試傳球301次成功，完成率為68.3%，在大聯盟四分衛之中排名第6。他有12次遭到攔截，也有29次遭到擒殺損失201碼，他最遠傳接距離83碼。

現年33歲的四分衛坦奈希爾（Ryan Timothy Tannehill），在例行賽季17場比賽，有531次嘗試傳球357次成功，完成率為67.2%，在大聯盟四分衛之中排名第10，他有14次遭到攔截，47次遭到擒殺損失327碼，最遠傳接距離57碼。

現年38歲的四分衛羅傑斯（Aaron Charles Rodgers），是名人堂入列人選。在例行賽季16場比賽，也有531次嘗試傳球366次成功，完成率為68.9%，在大聯盟四分衛之中排名第3，他在上個球季完成率為70.7%，是大聯盟最佳紀錄。他在本季只有4次遭到攔截，是同儕之中遭遇攔截次數最少者，還有30次遭到擒殺損失188碼，最遠傳接距離75碼。

現年44歲的布雷迪（Tom Brady)，是現役和未來四分衛奮勇作戰的典範。他在例行賽季17場比賽，有719次嘗試傳球，其中485次成功，兩者都是全聯盟最多者，完成率為67.5%，在大聯盟四分衛之中排名第9。他累積推進5316碼和43次傳接達陣，也是大聯盟紀錄之最。他在本季只有12次遭到攔截，還有22次遭到擒殺損失144碼，最遠傳接距離62碼。

33歲的四分衛史塔福德（John Matthew Stafford），在例行賽季17場比賽，戰績為12勝5敗，有601次嘗試傳球，其中404次成功，完成率為67.2%，在大聯盟四分衛之中排名第11。他在本季17次遭到攔截，創寫大聯盟單季紀錄，還有30次遭到擒殺損失243碼，最遠傳接距離79碼。

現年26歲的四分衛馬霍姆斯（atrick Mahomes II），在例行賽季17場比賽，戰績也是12勝5敗，有658次嘗試傳球，其中436次成功，完成率為66.3%，在大聯盟四分衛之中只排名第17。他在本季有13次遭到攔截，還有28次遭到擒殺損失146碼，最遠傳接距離75碼。

現年25歲四分衛艾倫（Joshua Patrick Allen），在例行賽季17場比賽，戰績為11勝6敗，有646次嘗試傳球，其中409次成功，完成率雖然為63.3%，卻在大聯盟四分衛之中只排名第24。他在本季有15次遭到攔截，還有26次遭到擒殺損失164碼，最遠傳接距離61碼。