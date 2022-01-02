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逾70大學開學首周改網課 學生怒：年繳5萬只有線上教學

場邊人語／師徒再見 究竟誰先

彭廣揚  

事情恰巧，大學美式足球項目究竟由誰奪標，還是由師徒比劃揭曉。 

名列全國第1種子的阿拉巴馬大學美式足球隊，於2021年12月31日，在身高6呎1吋的大四跑鋒羅賓森（Brian Robinson Jr.）26次持球衝鋒推進204碼的發揮助力，以及防守團隊6次擒殺對方6呎4吋的四分衛瑞德（Desmond Ridder）之餘，在德州達拉斯附近的阿靈頓「美國電話暨電報球場」（AT&T Stadium），以27：6狂掃第4種子辛辛那提大學隊。羅賓森在上半場就衝鋒累進134碼，創寫這項經典賽事歷年來半場衝鋒累進排名第4的表現紀錄，於是榮獲第86屆棉花盃年度攻擊端最有價值球員名銜（The J. Curtis Sanford Trophy as the Offensive MVP）。他在整個球季，累進1275碼和有14次達陣，是球隊持續發動攻擊的主力。 

當天稍晚，名列全國第3種子的喬治亞大學美式足球隊，在身高5呎11吋（180公分）的應屆畢業四分衛班奈特（Stetson Bennett）主導攻擊之下，於佛羅里達州邁阿密花園市附近的「硬石球場」（Hard Rock Stadium Stadium）舉行的橘盃賽事，一路領先到終場以11：34明顯分差擊敗第2種子密西根大學隊稱雄。班奈特全場緊握制空權，傳球30次有20次得手，成功率為66.8%，累積推進313碼，有3次達陣。他其實是對付阿拉巴馬大學隊的高手，在今年的球季中，已經有48次嘗試傳球29次完成傳球和累進340碼的紀錄。

阿拉巴馬大學美式足球隊和喬治亞大學隊，預定於1月10日（星期一）晚間（美國東部時間）8時起，參加在印第安納州印地安納亞波里斯的「盧卡斯油料球場 」（Lucas Oil Stadium）舉行，爭奪年度美國大學校際美式足球聯賽年度總冠軍（CFP National Championship）的大賽。 

阿拉巴馬大學美式足球隊，在70歲生日的總教練沙邊（Nick Saban）率領之下，曾經於2021年12月4日下午，在喬治亞州亞特蘭大「奔馳球場」（Mercedes-Benz Stadium）對戰由45歲的總教練史馬特（Kirby Smart）指導的喬治亞大學隊。阿拉巴馬大學隊是以41：21大勝喬治亞大學，奪得第30屆「東南14校聯盟」（The Southeastern Conference）例行賽季年度總冠軍（The SEC Championship）。喬治亞大隊在這次比賽之中，首次讓對手的得分超過17分。 

史馬特曾經效力於阿拉巴馬大學美式足球隊教練團，和沙邊是師徒關係；這次大賽是沙邊督軍以來第9次遭逢喬治亞大學，其中有7次都是由阿拉巴馬大學隊勝出。喬治亞大學最近的一次戰勝阿拉巴馬大學隊，是在2007年9月22日於客場，進行到延長賽才以26：23告捷。

阿拉巴馬大學隊主戰的四分衛，是身高6呎3吋（183公分）的大二球員楊恩（Bryce Young），他是年度最佳大學美式足球運動員獎項（Heisman Memorial Trophy）、美聯社年度運動員風雲人物（AP Player of the Year Award）、美國大學美式足球最佳四分衛項目（Davey O'Brien Award）得獎人。 

史馬特再有機會得見師父 ，已經各有擅場，此番誰能超前，臨場知曉。

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