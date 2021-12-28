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場邊人語／電光失靈 慘遭欺凌

彭廣揚

●縱然球季即將收尾，新人抖擻勇往無畏。

隸屬NFL美聯南區小組的休士頓德州佬隊，由現年23歲、身高6呎4吋的四分衛米爾斯（Davis Mills）領軍，於26日於德州休士頓的「能源球場」（NRG Stadium）迎戰來自同聯盟西區小組，由現年23歲、身高6呎6吋新紮四分衛赫伯特（Justin Patrick Herbert）領隊的洛杉磯電光隊。

這場對戰吸引6萬5674名現場球迷，地主球隊在終場令人驚喜地以41：29力克電光隊，拿到9月12日開季以來第4場勝利，也是由11月21日起連續苦吞3場敗仗後，連續第2場勝仗。德州佬隊至此戰績4勝11敗，在美聯和紐約噴射機隊並列；而美聯南區小組的佛羅里達州傑克森維爾美洲虎隊戰績2勝13敗敬陪聯盟和大聯盟末座，底特律獅隊以戰績2勝12敗1在國聯墊底。

在米爾斯常態出場之前，德州佬隊的主攻四分衛本來是來自維吉尼亞理工學院23歲的泰勒（Tyrod Di'allo Taylor），他於9月12日到12月5日之間6次先發戰績2勝4敗，傳球成功率最好的成績是90.91%，最差的表現是38.46%。而在例行賽季展開時，德州佬隊先發四分衛本來是官司纏身、現年26歲的華森（Derrick Deshaun Watson）。

米爾斯是史丹福大學校友，在大學時期3個球季出賽14次，傳球成功率為65.5%，有18次傳球達陣累積推進3468碼。他於9月23日起由替補成為先發，至今在9場賽事主攻，戰績2勝7敗，其中勝場的比分差距分別為14分和12分。德州佬隊的總教練庫雷（David Culley）於12月10日評估後宣布，自12日起本季最後5場比賽全都由米爾斯先發。

米爾斯當天累積傳球27次給8名隊友，其中21次成功，準確度有77.78%，共推進254碼，最遠傳球距離41碼，沒有遭到攔截有1次遭到擒殺；此外，他還為3名隊友製造35次機會持球衝鋒累進188碼，有2次衝鋒達陣，最遠衝鋒距離36碼。德州佬隊的外接球員杜塞特（Phillip Dorsett）、邊鋒喬丹（Brevin Jordan）和另外一名外接球員康雷（Christian Conley），單場累積傳接距離都在55碼以上。

赫伯特於26日比賽中35次傳球給8名隊友，其中21次成功，準確度也有77.14%，共推進336碼，最遠傳球距離27碼，有1次傳接達陣2次遭到攔截1次被擒殺，此外，他本人4次持球衝鋒累進15碼，並且製造17次機會給3名隊友持球衝鋒累進74碼，在第1節和第4節共有2次衝鋒達陣，最遠衝鋒距離17碼。

德州佬隊在這場比賽控球時間居多，達到34分鐘52秒，而電光隊只有22分鐘58秒。地主隊3節都有收穫，特別是在第4節單節就得到24分。

德州 休士頓 喬丹

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