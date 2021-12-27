場邊人語／聖誕對陣 宿將威震

聖誕節 正是個人爭氣的時候。

美加地區男子職業籃球大聯盟(NBA)在聖誕節當天，精挑細選排定5場賽事，首場由紐約尼克隊在主場麥迪臣廣場花園(Madison Square Garden)，迎戰亞特蘭大老鷹隊，尼克隊沒有辜負爆滿的1萬9812名現場球迷期待，全場有3節領先，上半場以61：51超前，終場以101：87喜傳捷報。

尼克隊全場派出11人應戰，先發5人都有得分，6名替補球員之中有4人共得到38分，個人得分以左撇大前鋒藍道(Julius Deion Randle)的25分最多，全場表現以組織後衛沃克(Kemba Hudley Walker)的「大三元」—10分10個籃板球和12次助攻最搶眼，他的投籃命中率一般然而分球非常有效。

這場勝仗，對於鼓舞尼克隊士氣關係重大，是球隊自從2011年聖誕節大賽6連敗以來，首次凱旋而歸，也是在12月份中第2次主場勝利。

沃克是首名尼克隊成員，在聖誕節大賽有「大三元」的表現。尼克隊是於1946-47球季起加入職業聯賽，1947-48球季就有機會參加聖誕節大賽，成軍76個球季以來，已經參加過聖誕節大賽54次，比起大聯盟的任何一支球隊經驗都多，戰績23勝31敗，獲勝率為42.6%。尼克隊在聖誕節大賽，最頻繁交鋒的對手就是費城 七六人隊(12次)和波士頓塞爾蒂克隊(8次)。

沃克現年31歲，是著名得分後衛艾倫(Walter Ray Allen)在康州大學的學弟，2011年12月26日起在大聯盟代表夏洛特山貓隊亮相，至今已經出賽725次先發680場；他是於今年8月6日由奧克拉荷馬城雷霆隊釋出，8月10日和紐約尼克隊簽訂為期2年總價1789萬元的合約。

尼克隊在簽約之初，期待沃克能夠挑起後場指揮作戰的重擔，但是卻事與願違，導致總教練錫伯杜(Tom Thibodeau)讓他從11月30日到12月16日之間坐了9場冷板凳，直到疫情再爆人手不足時。沃克在12月18日回歸先發陣容之後，連續3次出場時間有37分鐘21秒、39分鐘58秒和43分鐘，分別得到29分、21分和44分。

沃克在本季共先發上陣21次，場均時間只有26.7分鐘，得到14.5分3.3個籃板球3.4次助攻和1次抄截，這種表現和在夏洛特山貓隊，以及黃蜂隊時期相比有明顯落差，當年他在8個球季參戰605次，場均時間有34.1分鐘，得到19.8分3.8個籃板球5.5次助攻和1.3次抄截。

大聯盟最近一次出現聖誕節大賽有「大三元」的表現，是在2017年12月25日，由金州勇士 隊的6呎6吋大前鋒格林(Draymond Jamal Green)，在主場迎戰克里夫蘭騎士隊時創寫的12分12個籃板球和11次助攻。

尼克隊的6呎7吋小前鋒金恩(Berrnard King)，曾經在1984年12月25日，在主場迎戰新澤西籃網隊時，創寫單場上陣41分鐘得到60分的紀錄。