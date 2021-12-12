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場邊人語／起初衰蔽 鋼人不敵

彭廣揚

球賽結果是驚險勝出，然而過程卻是露敗在最初。 

來自美國職業美式足球大聯盟 (NFL) 國家聯會北區小組的明尼蘇達維京人隊，由33歲的四分衛卡珍斯 (Kirk Daniel Cousins) 領銜，於9日晚間7時22分起，於明尼蘇達州的明尼亞波里斯「美利堅銀行球場」(U.S. Bank Stadium) ，迎戰來自美國聯會北區小組，由39歲四分衛羅斯里斯伯格(Ben Todd Roethlisberger) 率領隊的匹茲堡鋼人隊。雙方夜戰吸引6萬6718名現場球迷，甘冒關頂後華氏33度 (攝氏0.6度) 氣溫旁觀。地主隊每節都有得分，上半場分別以14碼傳接達陣、38碼踢射成功，以及29、7碼衝刺成功 ，形成23：0大幅領先，下半場第3節繼續從42、25碼攻門成功，將比賽差距拉大到29比0，幸好客隊隨後奮起直追，主隊終場是以36：28險勝，運算理論上仍然保有晉級季後賽的可能。 

這是維京人隊本季第10次以一球之差結局。 

鋼人隊的戰績因此是6勝6敗1和，例行賽季還有4場，分別是客場對抗坎薩斯城酋長隊和巴爾迪摩烏鴉隊，以及在主場迎戰田納西泰坦隊和克里夫布朗隊。維京人隊的戰績是6勝7敗，例行賽季也是還有4場，分別是客場對抗芝加哥熊隊和綠灣包裝工隊，以及在主場迎戰洛杉磯公羊隊和芝加哥熊隊。 

鋼人隊主攻四分衛羅斯里斯伯格，身高6呎5吋(196公分)，綽號「大班」 (Big Ben)，是傳統型口袋戰術的主攻傳球手，已經代表鋼人隊出賽245次，其中只有2次不是先發，累積傳球距離為6萬3414碼。 

他當天累積傳球40次給6名隊友，其中28次成功，成功率有70%，共推進308碼，最遠傳球距離38碼，有3次傳球達陣1次遭到攔截，以及5次遭到擒殺7次遭到擒殺危險；此外，他還親自持球衝鋒1次累進5碼，製造隊友4人24次衝鋒有106碼斬獲，最遠衝鋒距離23碼。 

維京人隊四分衛卡珍斯，身高6呎3吋(190公分)，出身於密西根大學，擁有2次參加全明星賽的經歷，已經代表維京人隊出賽60次，場場先發，戰績31勝28敗1和，累積傳球距離為1萬5735碼，有118次傳球達陣，34次遭到攔截。當晚是他在本季第13次先發，也是加盟後第2043次傳球進攻和第1400次傳接成功。 

如果羅斯里斯伯格卻有倦勤之意，能傳又能跑的卡珍斯，其實或有可能接「大班」的棒。 

他當晚累積傳球表現不佳，31次傳球給6名隊友，其中只有14次成功，成功率低到45.16%，共推進216碼，最遠傳球距離62碼，有2次傳球達陣2次遭到攔截，沒有被擒殺；但是他還親自持球衝鋒2次累進14碼，並且製造隊友3人進行36次衝鋒，有多達242碼收獲，最遠單次衝鋒距離30碼。其中26歲的跑鋒庫克 (Dalvin Cook)，上半場就創寫153碼隊史紀錄，全場衝鋒205碼。 

芝加哥 足球 洛杉磯

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