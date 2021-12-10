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場邊人語／湖人少勝 教頭苦撐

彭廣揚

球隊贏不了，教練頂不了。

NBA洛杉磯湖人隊7日在主場以117：102擊退人手不足的波士頓塞爾蒂克隊，雙方7次平手11度相互領先，湖人隊一度領先20分，塞爾蒂克隊也一度超前8分，而且7名替補球員貢獻32分，湖人隊則動用6名替補球員拿到29分。

湖人隊出手投籃命中率51.6%，三分球命中率只有29.6%，罰球命中率為76.5%；塞爾蒂克隊出手投籃命中率為43.9%，三分球命中率30.3%，罰球命中率有69%。

波士頓塞爾蒂克隊先發上場的6呎8吋前鋒泰托姆（Jayson Christopher Tatum）、6呎8吋中鋒威廉斯（Robert Lee Williams）和6呎3吋的德籍後衛施羅德（Dennis Schröder），聯手攻下57分；湖人隊即將37歲的6呎9吋前鋒詹姆斯（LeBron Raymone James）、現年28歲的6呎10吋中鋒戴維斯（Anthony Marshon Davis）和現年33歲的6呎3吋後衛斯特布魯克（Russell Westbrook III），同場共得到72分。

這場已經進行296次的「東西對抗」，吸引了1萬8997名滿座球迷，在洛杉磯的「史坦波中心」（Staples Center）即將更新命名之前捧場。

湖人隊7日高奏凱歌，是自從10月19日開季以來25場賽事的第13次勝出，該隊在展開例行賽季後，連續在主場輸給金州勇士隊和鳳凰城太陽隊，此後戰績起伏不定，有過3連勝，但也出現3連敗，向芝加哥公牛隊、密爾瓦基公鹿隊和波士頓塞爾蒂克隊稱臣。

衛斯特布魯克於8月6日經由五方交易加盟湖人隊，能不能帶給渴望第18次捧得年度總冠軍盃的湖人隊利多？他目前在助攻（217次）和抄截（32次）項目領先隊友，但是戴維斯卻在5個項目超前，是球隊的中流砥柱，這些項目包括累積得分（578分）、籃板總數（246個）、出手命中（230次）、命中率（52.4%）和防守火鍋（53次）。1993年出生的戴維斯可否繼續保持最佳作戰狀態，這不僅是球迷懸念，而是球賽關鍵。至於詹姆斯，到7日完賽，他從2007年1月6日以來已經連續1053場單場得分達雙位數。

湖人隊現任總教練佛蓋爾（Frank Vogel）自2019年5月13日接任湖人隊主教練起，3個球季以來每況愈下，例行賽季勝率由73.2%滑降到58.3%，本季只有52%；他雖然2次率隊晉級季後賽，勝率卻由76.2%跌落到33.3%。

佛蓋爾有沒有機會執教到2022年4月10日例賽結束？要解答這個提問還言之尚早；他眼前必須跨越的門檻是12日25日在主場迎戰布魯克林籃網隊，以及2022年2月12日客場挑戰金州勇士隊的戰果。

湖人 波士頓 勇士

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