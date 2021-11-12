場邊人語／騎士亮槍 巫師回嗆

●身高6呎10吋的前鋒庫茲瑪（Kyle Alexander Kuzma）在第4節上場9分鐘11秒，三分球5投4中收穫12分，是逆轉戰局得勝的功臣。

7日才剛擊敗密爾瓦基公鹿隊的華盛頓巫師隊，10日在克里夫蘭客場挑戰戰績同為7勝的騎士隊，身高6呎7吋的中鋒哈瑞爾（Montrezl Dashay Harrell）替補登場拿到「兩雙」，上陣25分鐘41秒，12出手投籃8次命中，準確比例達到66.7%，罰球8投8中，還有11個籃板球3次助攻2次抄截，得到全隊最高的24分，是球隊一路保持競爭力，終於以97：94勝出的關鍵。

哈瑞爾在例行賽季出賽11場，有4場罰球線百發百中，每場至少有10分以上收穫和4個籃板球。他曾經獲選為NBA 2019-20年度的最佳「第六人」，可惜由於隨後在洛杉磯快艇 隊出場發揮並不理想，於今年8月6日被交易到美東的巫師隊。

巫師隊從10月20日開季以來，11場比賽已有8次告捷，是球隊史上第4次佳績。由2014年10月29日到11月21日之間，球隊也曾經11次出賽有8次得勝，而且第8勝是以91：78在主場戰勝騎士隊。巫師隊的前身子彈隊最佳的開賽紀錄是1974年10月19日到11月9日之間創下11場比賽有9次得勝，其中包括7連勝。

巫師隊當晚先發5人都有得分，包括現年26歲的小前鋒庫茲瑪、6呎5吋得分後衛威爾波普（Kentavious Tannell Caldwell-Pope）、6呎3吋當家得分後衛比爾（Bradley Emmanuel Beal）、6呎10吋的23歲中鋒葛佛（Daniel Gafford），以及6呎5吋、曾效力布魯克林 籃網隊5個球季的組織後衛丁威迪（Spencer Gray Dinwiddie），他在第1節就拿到雙方最多的6個籃板球。

比爾當晚由於親人過世導致身心俱疲，全場37分鐘21秒只得到13分，三分球投5中1命中率低到20%，4次罰球準確程度100%，還有7個籃板球7次助攻。他在第4節雖然自己只攻下3分，但是在終場前26秒和11秒時，2次協助球友庫茲瑪於24英呎和23英呎處投射三分球，將比數逆轉為95：94。

庫茲瑪例行賽季先發出場11次，也是於今年8月6日由洛杉磯湖人隊被交易到巫師隊。本季場均上陣33.2分鐘，出手投籃命中比例43.4%，三分球命中率38.9%，罰球率47.8%，還有9.1個籃板球2次助攻0.7次抄截0.1次火鍋。他在這個球季單場三分球命中最高達到75%，只有2場沒有得分，10日晚間三分球9投6中，出手次數和得分次數都是本季個人最佳比現，而且命中率有66.7%，也是本季次佳。