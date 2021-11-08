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場邊人語／波西轉身 球迷情深

彭廣揚

直到熱愛的球員轉身離去，你我更記得一段往日情懷。 

現年34歲的舊金山巨人隊當家捕手波西 (Gerald Dempsey Posey)，11月4日以力不從心和親情召喚為理由宣布退休。波西身高6呎1吋 (185公分)，在喬治亞州生長，大學時期就讀於佛羅里達州立大學。他於2009年9月11日起加入美國職棒大聯盟 (MLB)，代表巨人隊在主場迎戰洛杉磯湖人隊，當時巨人隊主戰捕手是來自波多黎各的莫里納 (Benjamin “ Bengie” Jose Molina)。 

金州勇士職業籃球隊6呎2吋的組織後衛柯瑞 (Wardell Stephen Curry II)，恰巧也是於2009年6月25日在美加地區男子職業藍球大聯盟 (NBA) 年度選秀活動，由勇士隊在第1輪第7順位圈點，同年10月28日投入聯賽。球衣背號30號的柯瑞和身穿28背號球衣的波西都是舊金山灣區人氣最旺盛的球星，兩人都7次當選全明星，波西曾經為巨人隊奪得3次年度總冠軍，柯瑞在同一時段也惜住勇士隊3次登頂成功。 

巨人隊是大聯盟國家聯會西區小組冠軍，戰績107勝55敗。波西在本例行賽季出戰113次，有454個打席和395個打數，擊出120支安打23支二壘安打18次全壘打，87次遭到三振出局56次四壞球保送，得到68分和56個打點，平均打擊率為.304。 

他在大聯盟征戰12個球季，累積在例行賽季出戰1371次，有5607個打席和4970個打數，正好擊出1500支安打293支二壘安打9支三壘安打158次全壘打；他的職棒生涯除了第1季之外，每個球季都至少擊出4支全壘打46安打；721次遭到三振出局540次四壞球保送，得到663分和729個打點，平均打擊率為.302，上壘率為.373，長打率為.460。 

波西是巨人隊於2010年11月1日以4勝1敗擊退德州游騎兵隊、2012年10月28日以4勝擊敗底特律老虎隊、2014年10月29日以4勝3敗取勝坎薩斯城皇家隊，3度勇奪年度總冠軍的關鍵人物。他在5個季後13個系列賽之中，共出戰58次，有252個打席和226個打數，擊出57支安打6支二壘安打5次全壘打，47次遭到三振出局23次四壞球保送，得到18分和25個打點，打擊率為.252。他歷年參加季後賽的場數和累積擊出的安打數，在巨人隊無出其右。 

捕手是職棒比賽現場守備的第1關卡也是最後關頭。這些年來，波西除了蹲捕之外，還扮演過一壘手和指定打擊。他的捕手作戰經驗豐富，有1093次登場其中1063次先發，參戰局數為9291.2局。他擅長指點投手球路和指揮內野守備，職棒生涯共處理521次偷壘場面，256次封殺或者刺殺對方出局，行動成功率為33%。 

巨人隊剛完成第139例行賽季，明春再見，波西於10月14日晚間，在主場和洛杉磯道奇隊對壘後從此退役，好聚好散。 

球員轉身，球迷此情方深。 

勇士 柯瑞 舊金山

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