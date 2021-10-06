場邊人語／突擊失城 電光得勝

洛杉磯電光23歲四分衛賀伯特（右）帶隊迎戰，逼突擊者吞下本季首敗。（路透）

輸光半場，想要逆轉得勝，難！

10月4日美西日光節約時間晚間5時50分，拉斯維加斯突擊者隊由30歲四分衛卡爾（Derek Dallas Carr）率隊走訪洛杉磯 英格塢；洛杉磯電光隊以23歲四分衛賀伯特（Justin Patrick Herbert）帶隊迎戰。電光隊在第1節就由賀伯特在6分鐘59秒內發動12次攻勢推進75碼，運用4碼短傳以7比0開局領先。突擊者隊在第1節連續3次攻擊竟然沒有累積推進距離，第2節又讓電光隊2次傳球達陣，而且上半場攻擊進展只有51碼，判罰卻達53碼，半場結束時以0比21落後。

當晚球賽雖然在洛杉磯市中心舉行，然而大多數球迷對於「聖地牙哥 電光隊」並沒有依戀，而對於「奧克蘭 突擊者隊」卻情有獨鍾。比賽進入第3節，在現場7萬240名球迷鼓譟之下，突擊者隊有8分鐘54秒掌控球權，完成2次傳球達陣，分別是以5分鐘59秒發動11次攻勢推進58碼，以及2分鐘55秒發動6次攻勢推進36碼，將比數拉近到14比21。

突擊者隊在第4節不僅失守，促成對手以5分鐘18秒發動10次攻勢推進58碼傳球達陣，而且本身在進攻時發生腳踢攻門失準、傳球遭到攔截，以及攻擊選擇失誤，結局以14比28見負，苦吞本球季首次敗仗的滋味。

突擊者隊在賽前成績是3連勝，賽後成為3勝1負，在國聯球隊中，和綠灣包裝工隊、洛杉磯公羊隊、坦帕灣海盜隊、卡羅萊納黑豹隊、達拉斯牛仔隊平起平坐，而美聯球隊擁有相同戰績者則包括水牛城比爾隊、辛辛那提猛虎隊、巴爾迪摩烏鴉隊、電光隊、克里夫蘭布朗隊和丹佛野馬隊。

亞利桑納紅雀隊於10月3日以37比20取勝洛杉磯公羊隊，是NFL至今唯一四連勝隊伍，該隊在本季每場至少推進400碼和得到30分。

卡爾和賀伯特的技術指標對比明顯；賀伯特全場傳球給9名不同隊友，38次嘗試25次成功，累積推進222碼，最長傳球距離34碼有3次傳球和1次衝鋒達陣，沒有遭到攔截。

卡爾在前3場比賽技驚全場，136次嘗試球88次完成，傳球率達到64.7%，累積推進距離有1203碼；但他這場比賽傳球給7名不同隊友，34次嘗試21次成功，累積推進196碼，最長傳球距離51碼有2次傳球達陣和1次遇截。卡爾和來自阿拉巴馬大學的跑鋒傑考布斯（Joshua Jacobs）合作密切，傑考布斯共持球衝鋒13次推進40碼，平均每次衝鋒3.1碼，最遠的一次有10碼距離。

突擊者隊不慎失城，電光隊得到三勝。