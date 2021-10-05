場邊人語：紐約告捷 勝出心切

●紐約客笑逐顏開，1天之內2種職業運動項目共有4隊奏捷！

10月3日，NFL 紐約噴射機隊由22歲四分衛威爾森（Zachary Kapono Wilson）領軍在「大都會人壽」（MetLife Stadium）主場迎戰田納西泰坦隊，吸引了紐約都會地區7萬232球迷到場，泰坦隊在上半場連續在44碼、46碼和36碼處攻門成功，噴射機隊在第2節結束前4分鐘49秒時才短傳達陣，以7比9落後，第3節又在27碼處起角得分，第4節時主隊和客隊各有2次傳球達陣，彼此以24比24戰成平手，噴射機隊在延時賽階段，以5分鐘29秒發動13次攻擊累進71碼，並於22碼處出腳攻門得分，終場以27比24獲得本球季首勝。

噴射機隊在2020年9月13日到12月13日之間，曾經13場連續敗北。

同一時間在紐約上州 水牛城，由四分衛艾倫（Josh Patrick Allen）領銜的比爾隊，當著主場6萬8087名捧場球迷面以40比0大破到訪的休士頓德州佬隊，連續第2周單場得分超過40分，也是自9月19日在客場以35比0力壓邁阿密海豚隊之後，全隊第2次給予對手鴨蛋。

比爾隊最近3次出賽全部凱旋，累積得到118分而只失21分，這是NFL最近30年以來，第3支球隊在開季4場賽事之中有如此優異表現。另外2支球隊是1991年的華盛頓紅人隊和2000年巴爾迪摩烏鴉隊；這兩支球隊當季都捧回超級盃。

巨人隊和噴射機隊一樣，也是在延時賽階段以5分鐘6秒發動9次攻擊累積推進80碼，並由24歲跑鋒巴克力（Saquon Barkley）於6碼處衝鋒達陣，終場以27比21擊敗紐奧良聖徒隊，獲得本球季首勝。

巴克力是這場比賽的主角，在第4節和第5節分別以長傳接球和持球衝鋒得分。

聖徒隊在這場比賽讓巨人隊先開紀錄，雖然有37分鐘31秒的控球權，球賽的最終敗局卻讓6萬9170名觀眾失望。歷年以來，巨人隊對抗聖徒隊的戰果是17勝14敗。最近一次聖徒隊在延時賽獲勝，是於2020年11月1日在芝加哥客場以26比23氣走熊隊。

紐約洋基 隊也於3日午後在4萬409名主場球迷捧場下，前8局都無功而還，第9局下由33歲左投查普曼（Albertin Aroldis Chapman）終結，登板1局以18球數面隊4名打者，沒有擊出安打。而作客的坦帕灣光芒隊全場擊出5支安打，終場以0比1向洋基隊稱臣。洋基隊本季戰績92勝70敗，將於5日晚間在波士頓和紅襪隊在季後賽外卡回合對壘。

紐約客對於運動天地的人與事，態度通常不是奢望，而是苛求。10月3日，紐約客笑了。