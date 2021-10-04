場邊人語／有頭有尾 觀看入味

職棒例行賽季有頭有尾，直教人大讚好味！

紐約洋基 隊於10月2日午後，在4萬1648名主場球迷捧場下，由28歲的左投手蒙哥馬利 ( Jordan Montgomery) 先發，登板2.2局以71球數面隊打者17次，6次遭到對手擊出安打，有3支全壘打，責任失掉7分。作客的坦帕灣光芒隊全場擊出19支安打，終場以12：2力克洋基隊，使得其戰績為91勝70敗，並且錯失贏得外卡先機。

下午3時7分起，多倫多藍鳥隊在「羅傑斯中心」(Rogers Centre) 迎戰戰績已經108敗的巴爾迪摩金鶯隊，共吸引2萬9916名觀眾在場。藍鳥隊在第1局下就擊出2支全壘打的到3分，包括第3棒一壘手小葛雷諾 (Vladimir Guerrero Jr.) 本季的第47支全壘打。藍鳥隊在前3局就得到7分，全場共擊出14次安打有5支全壘打，終場以10：1大捷，戰績為90勝71敗。

下午4時過後，4萬1465名球迷到達華盛頓哥倫比亞特區的「國民球場」( Nationals Park)，觀賞已經有95場敗績的國民隊迎戰波士頓紅襪隊。紅襪隊在第4局上才由第4棒多明尼加籍三壘手德佛斯 (Rafael Calcano Devers) 轟出紅不讓先馳得點，但是全隊在第9局上攻下4分，並且由也是來自多明尼加，前安納罕天使 隊終結右投手，現年31歲的羅布列斯 (Hansel Robles) 以18球數面對4名打者，拿到本季第14次救援成功。紅襪隊的戰績也是91勝70敗。

當天晚間6時11分起，西雅圖水手隊在主場出賽安納罕天使隊；天使隊日本籍球星大谷翔平 (Shohei Ohtani) 仍然擔任第2棒指定打擊，不過他在4萬4414名觀眾目擊下並沒有全壘打作為。雙方全場各自出8支安打，但是水手隊第3棒右外野手漢尼格 (Mitch Haniger) 扮演英雄，5次打擊有4次安打得到1分和5個打點，終場協助球隊以6：4勝出，累積戰績為90勝71敗，並且避免失去繼續爭取季後賽的機會。

截止10月3日美東日光節約時間正午，美國 職棒大聯盟(MLB)共有8支球隊已經晉級季後賽，分別是芝加哥白襪隊、休士頓太空人隊、聖路易紅雀隊、舊金山巨人隊、洛杉磯道奇隊、坦帕灣光芒隊、亞特蘭大勇士隊和密爾瓦基釀酒人隊。洋基隊、紅襪隊在爭奪美國聯會外卡過程中略佔上風，藍鳥隊和水手隊逆流而上。

洋基隊和紅襪隊目前戰績難分難解，篤定或者4日在添加的例行賽季第163場賽事對壘，或者於5日在美國聯會外卡比賽交手。

藍鳥隊和水手隊3日都必須本身戰勝對手，或者因為洋基隊或紅襪隊輸給對手，才有機會加賽 (Tiebraker) 一場。

水手隊是於1977年成軍，歷年只有4次晉級季後賽，，最近的一次，是於2001年10月22日敗於紐約洋基隊。