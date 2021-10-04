我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器都爆了

場邊人語／有頭有尾 觀看入味

彭廣揚

職棒例行賽季有頭有尾，直教人大讚好味！ 

紐約洋基隊於10月2日午後，在4萬1648名主場球迷捧場下，由28歲的左投手蒙哥馬利 ( Jordan Montgomery) 先發，登板2.2局以71球數面隊打者17次，6次遭到對手擊出安打，有3支全壘打，責任失掉7分。作客的坦帕灣光芒隊全場擊出19支安打，終場以12：2力克洋基隊，使得其戰績為91勝70敗，並且錯失贏得外卡先機。 

下午3時7分起，多倫多藍鳥隊在「羅傑斯中心」(Rogers Centre) 迎戰戰績已經108敗的巴爾迪摩金鶯隊，共吸引2萬9916名觀眾在場。藍鳥隊在第1局下就擊出2支全壘打的到3分，包括第3棒一壘手小葛雷諾 (Vladimir Guerrero Jr.) 本季的第47支全壘打。藍鳥隊在前3局就得到7分，全場共擊出14次安打有5支全壘打，終場以10：1大捷，戰績為90勝71敗。 

下午4時過後，4萬1465名球迷到達華盛頓哥倫比亞特區的「國民球場」( Nationals Park)，觀賞已經有95場敗績的國民隊迎戰波士頓紅襪隊。紅襪隊在第4局上才由第4棒多明尼加籍三壘手德佛斯 (Rafael Calcano Devers) 轟出紅不讓先馳得點，但是全隊在第9局上攻下4分，並且由也是來自多明尼加，前安納罕天使隊終結右投手，現年31歲的羅布列斯 (Hansel Robles) 以18球數面對4名打者，拿到本季第14次救援成功。紅襪隊的戰績也是91勝70敗。 

當天晚間6時11分起，西雅圖水手隊在主場出賽安納罕天使隊；天使隊日本籍球星大谷翔平 (Shohei Ohtani) 仍然擔任第2棒指定打擊，不過他在4萬4414名觀眾目擊下並沒有全壘打作為。雙方全場各自出8支安打，但是水手隊第3棒右外野手漢尼格 (Mitch Haniger) 扮演英雄，5次打擊有4次安打得到1分和5個打點，終場協助球隊以6：4勝出，累積戰績為90勝71敗，並且避免失去繼續爭取季後賽的機會。 

截止10月3日美東日光節約時間正午，美國職棒大聯盟(MLB)共有8支球隊已經晉級季後賽，分別是芝加哥白襪隊、休士頓太空人隊、聖路易紅雀隊、舊金山巨人隊、洛杉磯道奇隊、坦帕灣光芒隊、亞特蘭大勇士隊和密爾瓦基釀酒人隊。洋基隊、紅襪隊在爭奪美國聯會外卡過程中略佔上風，藍鳥隊和水手隊逆流而上。 

洋基隊和紅襪隊目前戰績難分難解，篤定或者4日在添加的例行賽季第163場賽事對壘，或者於5日在美國聯會外卡比賽交手。

藍鳥隊和水手隊3日都必須本身戰勝對手，或者因為洋基隊或紅襪隊輸給對手，才有機會加賽 (Tiebraker) 一場。 

水手隊是於1977年成軍，歷年只有4次晉級季後賽，，最近的一次，是於2001年10月22日敗於紐約洋基隊。

洋基 美國 天使

上一則

MLB／大谷翔平又開轟 單季100打點 無緣全壘打王

下一則

NFL／史上首位 酋長教頭率2隊奪百勝

延伸閱讀

MLB／大谷翔平又開轟 單季100打點 無緣全壘打王

MLB／大谷翔平又開轟 單季100打點 無緣全壘打王
MLB／8三壘打+45轟 大谷翔平再創新猷

MLB／8三壘打+45轟 大谷翔平再創新猷
MLB／全壘打砲轟親哥 席摩兄弟鬩牆 寫下大聯盟紀錄

MLB／全壘打砲轟親哥 席摩兄弟鬩牆 寫下大聯盟紀錄
場邊人語／大谷積極 把握時機

場邊人語／大谷積極 把握時機

熱門新聞

湯姆戴利是英國跳水名將，受到全球粉絲喜愛。（歐新社資料照片）

英「跳水王子」戴利 驚曝和老公先後中新冠 症狀嚴重

2021-10-03 11:22
瑞度卡努28日出席「007生死交戰」英國首映。（路透）

網球／瑞度卡努獲「印地安泉」外卡 美網奪冠後再登場

2021-09-29 22:35
柯瑞與太太艾耶莎結婚10周年。（取材自Instagram）

NBA／柯瑞送愛妻浪漫驚喜「再結婚一次」小兒子當花童

2021-09-27 00:52
波波維奇。(美聯社)

NBA／吉諾布里回鍋馬刺 波波維奇：老婆不想他待在家

2021-09-28 08:05
(Getty Images)

NBA／厄文不打疫苗 籃網老闆蔡崇信：別忘了今年目標

2021-10-01 08:03
U23世界盃古巴代表隊。（取自WBSC官網）

U23世界盃棒球賽 古巴隊11名球員叛逃

2021-10-03 14:43

超人氣

更多 >
中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列

中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列
證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤

證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤
「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」
曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」

曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」
南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台

南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台