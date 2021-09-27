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場邊人語／大谷積極 把握時機

彭廣揚

時間有限，勇往直前。

美國職棒大聯盟 (MLB) 美國聯會西區小組的安納罕天使隊，25日夜場在南加州主場迎戰西雅圖水手隊，第1局下就由第2棒指定打擊大谷翔平 ( Shohei  Ohtani ) 揮出右外野三壘安打掩護隊友先馳得點，他在第3局下又率先擊出本季第7支三壘安打和被對手保送，於是協助球隊由3：1擴大到11：1領先局面，終場以14：1告捷，獲得本球季主場第40勝。

大谷翔平當晚在3萬221名球迷捧場下，雖然沒有揮出紅不讓，卻由水手隊先發左投手安德森 (Tyler John Anderson)手中擊出2支三壘安打，全場有1次遭到三振2次四壞球保送，3個打數有2支安打得到3分和3個打點，平均打擊率.257。他因此成為自從2011年4月26日晚間，天使隊第8棒中外野手包爾喬斯 (Peter Bourjos)，在主場對抗奧克蘭運動家隊時，連續擊出2支三壘安打之後，另一名有此佳績的隊友。

此外，相關的技術統計數據，說明他目前在打擊區的威力；148場例行賽事之中，有609個打席513打數，累積98個打點和99次得分，已經擊出132支安打45支全壘打25次二壘安打，盜壘24次有10次失敗，還有17次由對方故意保送。

他在最近4場比賽累積有13 次由對方保送上壘，打平由紐約洋基隊投手魯斯 (Babe Ruth) (1930年)、華盛頓國民隊右外野手哈波 (Bryce Harper )(2016年)、 來自古巴，芝加哥白襪隊捕手葛蘭達 (Yasmani Grandal )(2021年) 創寫的大聯盟紀錄。至於大聯盟目前的三壘安打紀錄，是由來自委內瑞拉，效力於亞里桑納州響尾蛇隊的左外野手佩洛塔 (Senger David Peralta)所累積的8次。 

大谷翔平是大聯盟美國聯會史頁中，第4位締寫單季至少45支全壘打和24次盜壘者，其他3人分別是來自古巴，效力於多倫多藍鳥隊指定打擊坎塞柯(Jose Canseco)  (1998年)、西雅圖水手隊中外野手小葛瑞菲 ( George Kenneth Griffey  Jr.)  (1999年)  、紐約洋基隊內野手羅德里奎茲 (Álex Enmanuel Rodríguez) (2007年)。

「二刀流」大谷翔平目前在投手丘戰績9勝2敗，排定於26日午後在主場對抗水手隊，爭取有歷史意義的第10勝。天使隊是在26日結束例行賽季第82次主場賽程，壓台的大谷翔平是球季第23次輪值先發，以及第13次捍衛主場。天使隊從9月28日起到10月3日，將走訪德州遊騎兵隊和西雅圖水手隊，分別進行3場系列賽。大谷翔平如果有需要為「十勝」再接再厲，晉級無望的天使隊並不排除再調派先發任務。 

大谷翔平自從2018年3月29日成為過江龍以來，本季是首次追求「十全十美」，他在本季的先發戰績，登板123.1局獲勝率.818，平均防禦率3.28，遭到對手擊出93次安打14支全壘打，失掉47分(責任45失分)累積146次三振，平均每局讓打者上壘數 (WHIP) 為1.111，控球能力穩定。 

樂見大谷態度積極， 把握時機，屢創佳績。

大谷翔平 天使 美國

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