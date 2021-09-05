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場邊人語／師生群集 美足開季

彭廣揚

大學校園又見生員群集，美式足球於是開季。

位於密西根州安娜堡的密西根大學美式足球隊，9月4日正午在主場迎戰西密西根大學球隊，展開例行賽季13場賽事；密西根大學預定於9月25日下午在主場出戰新澤西羅格斯大學，10月30日在客場對抗密西根州立大學，11月13日也是到訪客場挑戰賓州州立大學。

密西根大學最近一次和西密西根大學在美式足球場上交鋒，是在2018年間，密西根大學當時以49：3橫掃對手。密西根大學歷年以來，例行賽季的首役戰績為115勝23敗3和。

安娜堡人口約11萬人左右，密西根大學於1817年創建，目前註冊學生總數有4萬6710人，該校的美式足球隊（Wolverines）、「密西根球場」（Michigan Stadium）、「勝利曲」戰歌（The Victors），以及編制龐大的鼓號樂隊（Michigan Marching Band），建構出美國大學美式足球最吸引人的風景線。 

「密西根球場」擁有人工草皮，是城市和校園的地標，也是校園和俄區生活的中心。這座球場於1927年落成，至今已經連續使用94個球季，容量有10萬7601人，是名副其實的大球場，幾乎可以容納全城居民。2013年間聖母大學造訪，球場曾經湧進11萬5109人；密西根大學美式足球校隊在此戰績為437勝133敗15和。

今年是密西根大學的美式足球隊第142個例行賽季，該球隊在1879年組建後，1896年就加入「11州14校」聯盟（The Big Ten Conference），至今總戰績為964勝350敗36和，獲勝率72.8%。球隊由1901年到1997年間，贏得過11次全國年度總冠軍，並且42次在運動聯盟稱王。

該隊作戰歷史悠久，歷年累積得分達到3萬4214分。在1901年9月28日到1903年10月31日之間，隊伍曾經創寫連續29場告捷的紀錄，早在1947年9月27日就透過無線電視直播，以55：0大勝密西根州立大學的實況；這些年總共有541次賽事直播全國各地，戰績352勝181敗8和，是全美高知名度的大學校隊。

密西根大學先後有387名球員參加過大聯盟年度選秀，57人躋身第1回合，造就出2名選秀狀元；3次榮獲過年度最佳美式足球運動員獎項，有40名球員入列大學美式足球名人堂，11人入列職業美式足球名人堂。

在美國歷任的總統之中，前後有5位在大學時期和美式足球運動結緣，1974年8月9日就任38任總統的福特（Gerald R. Ford），曾經是密西根大學正選中鋒，並且吸引了底特律獅隊和綠灣包裝工隊邀請加盟，是最接近職業美式足球競技的白宮人物。其他和大學美式足球有緣的美國總統包括艾森豪（Dwight D. Eisenhower）、甘迺迪（John F. Kennedy）、尼克森（Richard M. Nixon）、雷根（Ronald Wilson Reagan）。

足球 美國 密西根州

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