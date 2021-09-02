場邊人語／皇家禮炮 季末走告

培瑞茲連續全壘打場次中斷。（美聯社）

雖然MLB 例行賽進入尾聲，連續點放紅不讓還是值得球迷競相走告。

8月31日克里夫蘭印地安人隊走訪坎薩斯城皇家 隊，多明尼加籍第2棒游擊手羅沙里歐（German Amed Rosario）5次登場打擊揮出5支安打得到5分，包括1次場內全壘打（inside-the-park home run）和另外1支中外野方向的全壘打，協助球隊以7比2高奏凱歌。而皇家隊的委內瑞拉籍捕手培瑞茲（Salvador Johan Perez）則3個打席虛工，中斷連續5場擊出全壘打的紀錄。

這是皇家隊本季第72場敗仗，也是最近15賽事的第5次失利，該隊在8月出賽28場，勝負各半。然而印地安人隊始終是皇家隊剋星；自2019年7月以來，雙方在皇家隊主場交鋒15次，僅有2場勝出。今年4月5日以來，皇家隊已經連續9場敗於印地安人隊之手。

培瑞茲身高6呎3吋，現年31歲，2011年8月10日初登大聯盟，一直效力皇家隊，至今有10個球季，7次入選全明星，1次獲得年度總冠軍。皇家隊深知培瑞茲當家蹲捕的重要性，提早於今年3月21日在他獲得自由球員身份之前和他換約，延長約為期4年總價8250萬元，外加第5年球隊選擇權；基本上確認從今到2025年雙方合作沒有懸念。這也是皇家隊史上前所未見大交易。

右投右打的培瑞茲也是皇家隊的強打，在2020年短暫球季繳出亮麗的成績單，在37場賽事156次打席擊出11支全壘打，打擊三圍是.333/.353/.633，本季至今出賽129場有530個打席擊出38支全壘打，打擊三圍是 .277/.315/.544。他本季揮出38支全壘打和生涯累積190支全壘打，這兩項表現都已經成為隊史客場最佳打擊紀錄。

目前積極爭取MLB年度「全壘打王」榮銜的候選人，包括培瑞茲、聖地牙哥教士隊的多明尼加籍第4棒右外野手塔提斯（Fernando Tatís）、多倫多藍鳥隊第3棒一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Ramos Jr.），以及安納罕天使隊第2棒指定打擊和「二刀流」投手大谷翔平 （Shohei Ohtani）。

在31日出賽之前，大聯盟宣布培瑞茲當選美聯8月底「當周最佳球員」（Player of the Week）；他在7天內擊出10支安打，有6支全壘打得到6分，累積14個打點，平均打擊率 .357，上壘率.455和長打率1.000。培瑞茲在全明星賽前共擊出21支全壘打，全明星賽後至今40場比賽擊出17支全壘打，而且在8月就揮出12次紅不讓；占皇家隊全體8月擊出27支全壘打的44.4%。

球隊晉級季後已經沒戲，球星大棒表現依然可期。