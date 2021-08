場邊人語／球迷噓響 球員反嗆

貝茲大姆指朝下向球迷倒讚。(美聯社)

不能說,說不得,不得不說。

MLB大都會 隊於8月29日在主場,靠第6棒波多黎各籍二壘手貝茲(Ednel Javier Báez)以及多明尼加籍第1棒三壘手維拉(Jonathan Rafael Villar)分別於第4局和第6局下揮出2分全壘打,協助球隊以9:4取勝華盛頓國民隊,連續2場告捷。

然而,大都會隊卻於當天晚間立即由球隊最高行政主管奧德森(Sandy Alderson)具名發布4段書面嚴重聲明,指出球隊不會接受也不會坐視貝茲和其他球員在比賽進行期間公開向球迷以大拇指比示「倒讚」(thumbs down)的行為。

28歲的貝茲在大聯盟已有8個球季832場出賽經驗,曾是芝加哥小熊隊2016年度總冠軍的助力;他於7月30日才從小熊隊被交易到大都會隊,至今只出賽17場,66次打擊有62打數,遭22次三振和3次四壞球,擊出13支安打有4支全壘打和7個打點。貝茲在轉進大都會隊之前6個賽季,有5次單季全壘打數都是雙位數。

因此這些日子以來,貝茲和他的波多黎各鄉親—27歲的游擊手林多(Francisco Lindor)、32歲的中外野手皮拉(Kevin Pillar),甚至來自多明尼加的總教練羅哈斯(Luis Rojas),都成為部分大都會主場球迷喝倒采的對象。林多於1月7日由克里夫蘭印地人隊被交易到大都會隊,3月31日和大都會隊訂下為期10年總價3億4100萬元的肥約。羅哈斯9月1日年滿40歲,上任2個球季至今出賽剛滿190場,戰績89勝101敗,勝率只有.468。

貝茲在28日賽後記者會上說,他在現場比示拇指向下的手勢,一方面是慶祝自己打擊的良好表現,同時也確實是回應看台上的部分球迷,由於他近期表現不佳而大「開汽水」,藉此讓他們也體驗一下如同球員被噓的感受。

奧德森站在球隊管理角度明白地表示「紐約 大都會職棒隊的球迷,對於球隊近日出賽的表現感到失望是可以理解的。球員本身和整個球隊組織也一樣感到挫折。然而,花旗球場的主場球迷擁有絕對權力表達他們的失望。喝倒采是每一名球迷的權力!」(Mets fans are understandably frustrated over the team’s recent performance. The players and the organization are equally frustrated, but fans at Citi Field have every right to express their own disappointment. Booing is every fan’s right.)

奧德森表示將立即和球員和職員會晤,明確地傳達球隊不能容忍以球迷為對象的非專業行為和負面行動。他強調大都會隊的球迷充滿激情,願意表達意見,有歸屬感和向心力,更是談論球賽頭頭是道。

大都會隊例行賽季在10月3日於亞特蘭大 客場結束,主場最後一役是在9月30日晚間迎戰邁阿密馬林魚隊。