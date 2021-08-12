場邊人語／美足暖身 球季延伸

時序立秋，又是新一季NFL 。

8月5日在俄亥俄州，匹茲堡鋼人隊和達拉斯牛仔隊舉行表演賽，鋼人隊當家四分衛羅斯里斯柏格（Ben Roethlisberger）雖然沒出場，球隊仍以16：3取勝；NFL季前賽定8月12日晚間7時30分起開戰，分別由費城老鷹隊在主場迎戰鋼人隊，新英格蘭 愛國者隊在主場對抗華盛頓隊。

今年是NFL第102屆例行季賽，正式賽程預定9月9日揭幕，由牛仔隊挑戰海盜隊。上屆超級盃 在佛羅里達州坦帕灣舉行，地主海盜隊以31比9技壓坎薩斯城酋長隊，海盜隊鎮隊四分衛布雷迪（Tom Brady）第7次領軍奪得年度總冠軍。32支球隊的例行賽季預定在2022年1月9日結束。

NFL一年一度的全明星表演賽（Pro Bowl）定2022年2月6日在內華達州拉斯維加斯舉行；第56屆超級盃（Super Bowl LVI）則預定2022年2月13日在加州洛杉磯新近落成的「社會金融球場」（SoFi Stadium）舉行，是歷年以來舉行日期最晚的一次。

NFL例行賽本來有14場，從1978年開始延長為16場。2021年3月18日NFL聯盟宣布和5個傳媒夥伴簽訂長約，持續、積極運用授權播映、無線電視、有線電視、數位平台擴大影響。3月30日各球隊在年度會議中同意再將球季賽程增到17場，並且將季前熱身比賽次數由4場減少為3場，以便恪守和球員工會的集體工約（Collective Bargaining Agreement） ，採取相關行動落實增添球員收入。

在新賽制下，每支球隊的例行球季總共有18個星期，何時休戰（Bye Week）牽動著球隊戰略部署。每個球隊各有6次和同組球隊交手，10次在主場出賽，賽程可能是1場季前和9場賽季，也有可能在季前賽時安排2場再加上8場例賽。

球隊從此也有義務，至少每隔8年就要在國際比賽亮相，這些以介紹、推廣美式足球為目的的比賽，場地主要是在加拿大、墨西哥、英倫、歐洲和南美洲。

由於年度聯賽賽程通常會在最後3周決定一支球隊是否能夠晉級季後賽，因此本季衍生的第17場賽事也就格外引人矚目；本季在最後一役擁有主場優勢的球隊，包括國聯東區小組的水牛城比爾隊、邁阿密海豚隊、紐約噴射機隊和新英格蘭愛國者隊；西區小組丹佛野馬隊、洛杉磯電光隊、拉斯維加斯突擊者隊和坎薩斯城酋長隊。南區小組有傑克森維爾美洲虎隊、印第安納亞波里斯小馬隊、田納西泰坦隊和休士頓德州佬隊，以及北區小組的匹茲堡鋼人隊、克里夫蘭布朗隊、巴爾迪摩烏鴉隊和辛辛那提猛虎隊

NFL賽季前集訓已於7月27日報到展開，今年有29支球隊同時開訓，只有3支球隊例外，分別是鋼人隊、牛仔隊和海盜隊。