場邊人語／承先啟後 正是時候

現年41歲,正是轉身成為前輩交接任務後起的時候。

美國 男籃隊8月3日在日本東京奧運 會以95:81擊敗西班牙,阿根廷以59:97不敵澳洲 ,確定最後四強名單為美國、澳洲、法國和斯洛維尼亞。剛於7月6日年滿41歲的西班牙中鋒大蓋索(Pau Gasol)以及在4月30日慶祝41歲生日的阿根廷隊大前鋒斯科拉(Luis Alberto Scola Balvoa),不約而同宣布從此由國家隊退休。

在阿根廷首都出生的斯科拉,在前往東京前就醞釀高掛球鞋由國家隊退役;6日出戰澳洲果然成為他最後一次代表阿根廷上場,雖然當時現場沒有球迷,他的隊友、教練、對手和在場人士都以持久、熱烈的掌聲向他致敬。他說「該是讓新秀上場、我們退場的時候了」(It’s time for new faces to come. It’s our time to go.)。

阿根廷曾於2004年8月28日在希臘雅典奧運以84:69擊敗義大利,獲得第28屆夏季奧運男籃金牌,斯科拉在該役得到25分和11個籃板球,成為阿根廷男籃「黃金世代」(Golden Generation)的代表。他從1995年開始代表阿根廷參加國際比賽,是「黃金世代」球員之中最後一名退役者。他除了在雅典摘金之外,還在第29屆北京奧運男籃項目獲得銅牌,以及在2002年和2019年國際籃協世界盃比賽榮獲銀牌。

斯科拉身高206公分(6呎9吋),職司大前鋒,從2007年10月30日27歲起加盟NBA休士頓火箭隊,連續3季都是82場全勤,直到2017年2月13日36歲時在布魯克林籃網隊退休,在NBA周遊5支球隊共出賽10球季743場比賽,場均12分和6.7籃板。

美國隊在6日戰勝西班牙隊,連續5次成為西班牙衝擊金牌的攔路虎,也意味著蓋索兄弟從此告別國家隊。兩人對於職業籃球生涯各自另有規畫,身高213公分(7呎)的大蓋索代表西班牙在3項主要國際比賽之中獲獎11次,包括榮獲2008年和2012年奧運會男籃銀牌,以及獲得2016年年里約奧運銅牌。此外,西班牙隊曾在2009年,2011年和2015年歐洲籃球錦標賽(EuroBasket)以及2006年國際籃協世界盃封王。

他從2001年11月1日21歲起加盟NBA曼斐斯灰熊隊,直到2018年11月4日38歲時在密爾瓦基公鹿隊退休,曾打過5支球隊共出賽18季1226場比賽,場均17分和9.2籃板球,6次當選全明星,2次榮獲年度總冠軍。

小蓋索(Marc Gasol)身高211公分(6呎11吋),代表西班牙在主要國際比賽之中獲獎9次,包括在2009年和2011年於歐洲籃球錦標賽(EuroBasket)奪冠,以及2006年和2019年國際籃協世界盃封王。他年滿36歲,是洛杉磯湖人隊現役中鋒,本季場均5分和4.1籃板球,曾經3次當選全明星,1次榮獲過年度總冠軍。