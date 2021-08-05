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場邊人語／承先啟後 正是時候

彭廣揚

現年41歲，正是轉身成為前輩交接任務後起的時候。

美國男籃隊8月3日在日本東京奧運會以95：81擊敗西班牙，阿根廷以59：97不敵澳洲，確定最後四強名單為美國、澳洲、法國和斯洛維尼亞。剛於7月6日年滿41歲的西班牙中鋒大蓋索（Pau Gasol）以及在4月30日慶祝41歲生日的阿根廷隊大前鋒斯科拉（Luis Alberto Scola Balvoa），不約而同宣布從此由國家隊退休。

在阿根廷首都出生的斯科拉，在前往東京前就醞釀高掛球鞋由國家隊退役；6日出戰澳洲果然成為他最後一次代表阿根廷上場，雖然當時現場沒有球迷，他的隊友、教練、對手和在場人士都以持久、熱烈的掌聲向他致敬。他說「該是讓新秀上場、我們退場的時候了」（It’s time for new faces to come. It’s our time to go.）。

阿根廷曾於2004年8月28日在希臘雅典奧運以84：69擊敗義大利，獲得第28屆夏季奧運男籃金牌，斯科拉在該役得到25分和11個籃板球，成為阿根廷男籃「黃金世代」（Golden Generation）的代表。他從1995年開始代表阿根廷參加國際比賽，是「黃金世代」球員之中最後一名退役者。他除了在雅典摘金之外，還在第29屆北京奧運男籃項目獲得銅牌，以及在2002年和2019年國際籃協世界盃比賽榮獲銀牌。

斯科拉身高206公分（6呎9吋），職司大前鋒，從2007年10月30日27歲起加盟NBA休士頓火箭隊，連續3季都是82場全勤，直到2017年2月13日36歲時在布魯克林籃網隊退休，在NBA周遊5支球隊共出賽10球季743場比賽，場均12分和6.7籃板。

美國隊在6日戰勝西班牙隊，連續5次成為西班牙衝擊金牌的攔路虎，也意味著蓋索兄弟從此告別國家隊。兩人對於職業籃球生涯各自另有規畫，身高213公分（7呎）的大蓋索代表西班牙在3項主要國際比賽之中獲獎11次，包括榮獲2008年和2012年奧運會男籃銀牌，以及獲得2016年年里約奧運銅牌。此外，西班牙隊曾在2009年，2011年和2015年歐洲籃球錦標賽（EuroBasket）以及2006年國際籃協世界盃封王。

他從2001年11月1日21歲起加盟NBA曼斐斯灰熊隊，直到2018年11月4日38歲時在密爾瓦基公鹿隊退休，曾打過5支球隊共出賽18季1226場比賽，場均17分和9.2籃板球，6次當選全明星，2次榮獲年度總冠軍。

小蓋索（Marc Gasol）身高211公分（6呎11吋），代表西班牙在主要國際比賽之中獲獎9次，包括在2009年和2011年於歐洲籃球錦標賽（EuroBasket）奪冠，以及2006年和2019年國際籃協世界盃封王。他年滿36歲，是洛杉磯湖人隊現役中鋒，本季場均5分和4.1籃板球，曾經3次當選全明星，1次榮獲過年度總冠軍。

東京奧運 美國 澳洲

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