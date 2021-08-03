場邊人語／心中糾結 場上對決

若是心有千千結，化成場中步步解。

南韓 棒球隊於8月2日二度出戰以色列時，來自職棒LG雙子隊的右投左打者吳智煥（Oh Ji-hwan）以全壘打開路，全隊打擊出色揮出18支安打，提早在第7局就以11：1輕取對手，晉級最後四強，南韓隊志在衛冕奧運男子棒球冠軍，而且國家隊始終最在意的單場賽事就是是否有機會和地主隊爭奪金牌。

南韓隊在2008年北京奧運會摘得棒球項目金牌，2000年澳洲雪梨奧運會得到銅牌，1984、1988、1996年奧運會也都有幸參加。出身高麗大學的金卿文（Kim Kyung-moon）是南韓棒球隊的總教練；62歲的金卿文曾經領軍南韓職棒斗山熊隊和NC恐龍隊，也是南韓隊上次奧運奪金時的總教練。

南韓代表隊在2016年巴西里約奧運會獲得9面金牌3面銀牌和9面銅牌，在所有參賽國家排名第9。本屆賽事共派出232名運動員參加29各單項競技，賽前評估在跆拳道、射擊、射箭和擊劍四個單項奪標機會濃厚，並且寄望代表團能夠勇奪7面金牌，以及躋身所有參賽國家排名前10。

本屆奧運南韓代表隊至少有3個亮點，首先就是25歲男子跳高運動員禹相赫（Woo Sang-hyeok），雖然沒有獲得任何獎牌，卻在決賽時以2.35公尺成績打破前輩李鎮宅（Lee Jin-taek）於1997年締造的南韓紀錄，也創下個人最佳紀錄。李鎮宅曾參加1996年美國亞特蘭大 奧運會跳高決賽，成績為2.29公尺。之後四分之一世紀，南韓跳高選手和奧運會無緣。禹相赫身高188公分，比起其他跳高選手平均身高190公分要矮些，他在巴西里約跳出2.26公尺，但是並沒有晉級決賽。

其次是19歲女子體操運動員呂瑞靜（Yeo Seo-jeong）在個人跳馬項目拿到銅牌，成為首位在奧運會獲獎的南韓女子體操運動員。呂瑞靜身高151公分，出身於體操世家，他的父親呂洪哲（Yeo Hong-chu）是1996年亞特蘭大奧運會男子個人跳馬項目銀牌得主。

還有男子體操運動員申在煥（Shin Jea-hwan），在女隊友呂瑞靜拿銅一天之後，也在個人跳馬項目奪得金牌。這是此項目第2次由南韓運動員摘金，上次是2012年英國倫敦奧運會，由南韓體操運動員梁鶴善（Yang Hak-seon）摘金。

截至美東時間8月2日中午為止，南韓隊已經獲得5面金牌4面銀牌8面銅牌共17面獎牌，排名進入前10名。

除了棒球項目之外，世界排名14的南韓女子排球隊由33歲身高192公分的資深隊長金軟景（Kim Yeon-koung）領軍，也於7月31日在日本東京奧運 創下歷史新頁，以5局（25-29, 19-25, 25-22, 15-25, 16-14）比數擊敗名列第5的日本晉級。